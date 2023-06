Czteropasmowy most budowany nad rzeką Ganges w prowincji Bihar runął jak domek z kart. To już druga katastrofa tej konstrukcji - poprzednia wydarzyła się w kwietniu 2022 r. Budowa mostu pochłonęła już ponad 200 mln dolarów.

Katastrofa mostu nad Gangesem (fot. Twitter/@AJEnglish) /

Most o długości ponad 3 km budowany jest od 2014 r. Pierwotny termin oddania do użytku przewidziany był na rok 2019. Nie udało się go dotrzymać ze względu na - jak to tłumaczono - pojawiające się przeszkody konstrukcyjne i terenowe.