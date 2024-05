W izraelskim areszcie na Pustyni Negew osoby zatrzymane w Strefie Gazy są trzymane w klatkach, mają zawiązywane oczy i są skute kajdankami - podał portal dziennika "The Guardian", powołując się na swoje źródła. Armia izraelska zaprzeczyła tym doniesieniom.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dwaj sygnaliści, którzy opisali "Guardianowi" warunki panujące w ośrodku dla zatrzymanych Sde Teiman, twierdzą, że osadzeni tam doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej. Przynajmniej jedna osoba musiała mieć amputowaną kończynę z powodu zbyt długiego unieruchomienia kajdankami - przekazali sygnaliści, którzy pracowali w obozie.

Więźniowie - według źródeł "Guardiana" - są przywiązywani do szpitalnych łóżek, zakrywane są im twarze oraz mają być zmuszani do noszenia pieluch.



W areszcie mają być przetrzymywani głównie członkowie palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas.

Armia Izraela zaprzecza

Obóz Sde Teiman składa się z dwóch części. Jedna z nich to ogrodzony obszar, na którym około 200 więźniów jest przetrzymywanych w klatkach z ograniczoną możliwością poruszania się. Druga część obozu to szpital polowy, gdzie kilkadziesiąt osób z ranami odniesionymi w wyniku działań wojennych jest przywiązanych do łóżek i często pozbawionych środków przeciwbólowych - pisze portal "Guardiana".



Jeden z sygnalistów zaznacza, że niektórzy więźniowie po pewnym czasie byli zwalniani i nie mieli postawionych żadnych zarzutów. Drugi sygnalista - lekarz, który pracował w obozie Sde Teiman twierdzi, że ranni więźniowie byli trzymani nago, a w celach higienicznych mieli zakładane pieluchy. Według niego, ich obrażenia były skutkiem działań wojennych.



Armia Izraela odpowiedziała na te doniesienia oświadczając, że więźniowie są przetrzymywani w sposób adekwatny do poziomu zagrożenia jaki stanowią i w odpowiednich warunkach. Podkreślono, że kajdanki są zakładane w taki sposób, aby przetrzymywani nie cierpieli, a co więcej w tym celu dokonano zmiany przepisów.