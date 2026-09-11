Wyznanie Donalda Trumpa. „Zrobiłbym dokładnie to samo”

W rozmowie z Laurą Ingraham, prezenterką Fox News, Donald Trump nie pozostawił wątpliwości co do swojego stanowiska. Nie wierzę w słowo „żałuję”. Można zawsze trochę popytać siebie samego. Jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo – podkreślił prezydent.
Republikanie pod presją przed wyborami
Decyzja o rozpoczęciu konfliktu z Iranem odbiła się szerokim echem w amerykańskiej polityce. Rosnące ceny ropy i gazu, będące bezpośrednim skutkiem wojny, stały się jednym z głównych problemów Republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Reuters zauważa, że sytuacja ta może znacząco wpłynąć na wynik głosowania i przyszłość kontroli nad obiema izbami Kongresu.
Trump stanowczo odrzucił sugestie, że jego zwolennicy są zdemoralizowani wojną. Nie sądzę, aby byli zdemoralizowani. Sądzę, że są bardzo dumni z faktu, że nie pozwalam, aby Iran miał broń nuklearną – oświadczył prezydent.
Jednocześnie podtrzymał swoje wcześniejsze przekonanie, że wojna zakończy się natychmiast po wyborach do Kongresu.
Wojna, która zmieniła Bliski Wschód
Przypomnijmy, że 28 lutego Stany Zjednoczone wraz z Izraelem zaatakowały Iran. W odpowiedzi Teheran przeprowadził uderzenia na cele izraelskie oraz amerykańskie w państwach Zatoki Perskiej. Wymiana ognia oraz izraelskie ataki na Liban doprowadziły do tysięcy ofiar śmiertelnych i milionów uchodźców. Konflikt ten nie tylko zmienił sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie, ale również wpłynął na codzienne życie milionów ludzi na całym świecie.