Wyznanie Donalda Trumpa. „Zrobiłbym dokładnie to samo”

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Prezydent Donald Trump w głośnym wywiadzie dla Fox News stanowczo zadeklarował, że nie żałuje decyzji o rozpoczęciu wojny z Iranem. Mimo rosnącej krytyki i obaw o wynik zbliżających się wyborów do Kongresu, Trump podkreśla, że jego działania miały na celu powstrzymanie Iranu przed zdobyciem broni nuklearnej.

W rozmowie z Laurą Ingraham, prezenterką Fox News, Donald Trump nie pozostawił wątpliwości co do swojego stanowiska. Nie wierzę w słowo „żałuję”. Można zawsze trochę popytać siebie samego. Jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo – podkreślił prezydent.

Trump zapowiada operację, jakiej jeszcze nie było. „Gospodarczy D-Day” Prezydent USA Donald Trump zaostrza kurs wobec Teheranu i wzywa sojuszników do udziału w jego izolacji. Zapowiedział działania gospodarcze, które - jak przekonuje - mają pozbawić Iran możliwości finansowania działalności uznawanej przez Waszyngton…

Republikanie pod presją przed wyborami

Decyzja o rozpoczęciu konfliktu z Iranem odbiła się szerokim echem w amerykańskiej polityce. Rosnące ceny ropy i gazu, będące bezpośrednim skutkiem wojny, stały się jednym z głównych problemów Republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Reuters zauważa, że sytuacja ta może znacząco wpłynąć na wynik głosowania i przyszłość kontroli nad obiema izbami Kongresu.

Trump stanowczo odrzucił sugestie, że jego zwolennicy są zdemoralizowani wojną. Nie sądzę, aby byli zdemoralizowani. Sądzę, że są bardzo dumni z faktu, że nie pozwalam, aby Iran miał broń nuklearną – oświadczył prezydent.

Jednocześnie podtrzymał swoje wcześniejsze przekonanie, że wojna zakończy się natychmiast po wyborach do Kongresu.

Wojna, która zmieniła Bliski Wschód

Przypomnijmy, że 28 lutego Stany Zjednoczone wraz z Izraelem zaatakowały Iran. W odpowiedzi Teheran przeprowadził uderzenia na cele izraelskie oraz amerykańskie w państwach Zatoki Perskiej. Wymiana ognia oraz izraelskie ataki na Liban doprowadziły do tysięcy ofiar śmiertelnych i milionów uchodźców. Konflikt ten nie tylko zmienił sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie, ale również wpłynął na codzienne życie milionów ludzi na całym świecie.