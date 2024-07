W drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji oczekiwana była rekordowa frekwencja. Tuż po godz. 12 MSW w Paryżu podało, że wyniosła w południe 26,63 proc. Francuski dziennik "Le Figaro" podaje, że z powodu tak wielkiej mobilizacji policja spodziewa się nawet "aktów przemocy" po zakończeniu głosowania. "Brana jest pod uwagę możliwość starć z udziałem aktywistów radykalnej lewicy. W Paryżu zmobilizowano 5 tys., natomiast w całym kraju 30 tys. policjantów" - czytamy.

Druga tura wyborów do parlamentu we Francji / PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP

Wybory we Francji. Policja: Istnieje ryzyko starć

9 czerwca francuska prawica wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego. Tego samego dnia Emmanuel Macron ogłosił, że rozwiązuje parlament i rozpisuje przedterminowe wybory.

Po pierwszej turze, 30 czerwca, odnotowano 37 incydentów w różnych miastach. Teraz - według "Le Figaro" - ich liczba może wzrosnąć do około setki.

Perspektywa zwycięstwa skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) i zdobycia przez tę partię większości względnej lub bezwzględnej w parlamencie sprawia, że funkcjonariusze strzegący porządku niepokoją się możliwymi działaniami skrajnej lewicy.

Jak ocenia policja, istnieje ryzyko starć między najbardziej radykalnymi elementami obu obozów - bądź niezadowolonych z porażki, bądź świętujących zwycięstwo.

Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin podał w piątek, że w kampanii przed wyborami parlamentarnymi zarejestrowano 51 fizycznych ataków na kandydatów politycznych, ich asystentów lub działaczy partyjnych.

W całej Francji zmobilizowano dziś 30 tys. funkcjonariuszy.

Jak na razie przebiega głosowanie? Frekwencja w południe wyniosła 26,63 proc.

"Bezprecedensowe wydarzenie polityczne we Francji" - tak paryskie media opisują dzisiejszą druga turę przedterminowych wyborów, które - według sondaży - po raz pierwszy w historii V Republiki Francuskiej ma wygrać skrajna prawica.

Korespondent RMF FM, Marek Gładysz informował o poranku, że spodziewana jest rekordowa frekwencja. Jak podkreślają paryscy eksperci, w zasadzie wszystkie największe partie polityczne zaapelowały do swoich zwolenników, by masowo udali się do urn.

Tuż po godz. 12 podano dane dotyczące frekwencji. "Wyniosła w południe 26,63 proc." - poinformowało MSW w Paryżu.

Jest więc jeszcze wyższa niż podczas pierwszej tury, gdy do południa zagłosowało 25,9 proc. Francuzów. "Wskazuje to na mobilizację wyborców" - podkreśliła w pierwszym komentarzu telewizja BFMTV.

Kolejne liczby MSW opublikuje o godz. 17:00, a następnie - o godz. 20:00, gdy wszystkie lokale wyborcze zostaną zamknięte.