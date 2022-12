"Morał z tej historii jest taki - nie zadzieraj z nastolatkami w mediach społecznościowych. Zniszczą cię" - tak całą sprawę skomentowała jedna z internautek.

Mizogin poniżający kobiety

Andrew Tate to były kickbokser. Zyskał wątpliwą sławę, gdy w 2016 r. został usunięty z brytyjskiej wersji programu telewizyjnego Big Brother. Powodem było nagranie, na którym było widać, jak bije pasem kobietę.

Tate znany jest ze swojego pogardliwego stosunku do kobiet. Twitter czasowo zawiesił jego konto po tym, jak napisał, że to kobiety powinny ponosić odpowiedzialność za bycie napastowanymi seksualnie. Teraz to konto jest już aktywne.

Konta byłego kickboksera zostały usunięte z YouTube’a, Facebooka, Instagrama i TikToka w związku z jego poglądami. Jego posty i nagrania są pełne mizoginistycznych stwierdzeń.