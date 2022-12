​"Urodziłem się, by grać w piłkę nożną, tak jak Beethoven urodził się, by pisać muzykę, a Michał Anioł, by malować" - to jeden z cytatów o sobie samym zmarłego w czwartek w wieku 82 lat legendarnego Brazylijczyka Pelego.

Pele podczas mundialu w 1962 roku / TALKING SPORT/Photoshot / PAP/Photoshot

Najbardziej znane i najciekawsze cytaty o Pelem, również jego własne:

- "Ludzie spierają się o to, kto jest lepszy - Pele czy Maradona. A najlepszy jest Di Stefano, bo był piłkarzem o wiele bardziej kompletnym" - Pele w 2009 roku w debacie o najlepszym piłkarzu wszech czasów. - "Urodziłem się, by grać w piłkę nożną, tak jak Beethoven urodził się, by pisać muzykę, a Michał Anioł, by malować" - Pele o sobie na stronie internetowej FIFA.

- "Wszystkie dzieci na świecie, które grają w piłkę, chcą być jak Pele. To wielka odpowiedzialność, aby pokazać im nie tylko, jak być świetnym piłkarzem, ale także jak być wspaniałym człowiekiem" - Pele dla magazynu "Sports Illustrated" w 1999 roku.

"Uzyskałem w karierze ponad tysiąc bramek, a ludzie zawsze mówią o tej, której nie zdobyłem" - Pele o niezwykłej interwencji angielskiego bramkarza Gordona Banksa w meczu obu zespołów w mistrzostwach świata w Meksyku 7 czerwca 1970 roku.

"Pele nie umiera. Pele nigdy nie umrze. Pele będzie żył wiecznie. Ale Edson Arantes do Nascimento to zwykły człowiek, który pewnego dnia umrze i ludzie o nim zapomną" - Pele o swojej sportowej nieśmiertelności i byciu zwykłym człowiekiem w brytyjskim dzienniku "The Guardian" w 2003 roku.

"Pele jest najlepszy w historii, jest tuż przed Messim. Nigdy nie widziałem drugiego takiego piłkarza jak Pele. Grałem z nim w New York Cosmos i kiedy daliśmy mu piłkę, nigdy więcej go nie widzieliśmy, ponieważ był za szybki. Pele na boisku to był czysty instynkt" - niemiecki piłkarz Franz Beckenbauer.

"Dla mnie artysta to przede wszystkim ktoś, kto potrafi rozświetlić ciemny pokój. Nigdy nie widziałem żadnej różnicy między podaniem Pele do Carlosa Alberto w finale mundialu 1970 roku a wierszami Rimbauda. Obaj potrafili wyrazić piękno w sposób, który na zawsze w nas zostaje" - francuski piłkarz Eric Cantona.

"Patrzeć, jak gra, to widzieć radość dziecka połączoną z wdziękiem niezwykle utalentowanego człowieka" - Nelson Mandela o Pelem.

"Pele jest jedynym zawodnikiem, który przekroczył granice logiki" - holenderski piłkarz Johan Cruyff.

"Przed meczem powiedziałem sobie, że on przecież też jest stworzony ze skóry i kości, jak wszyscy inni... Myliłem się" - włoski obrońca Tarcisio Burgnich, który miał misję upilnowania Pelego w finale mistrzostw świata w 1970 roku.

"Kiedy zobaczyłem, jak gra Pele, chciałem zawiesić swoje buty piłkarskie na kołku" - król strzelców MŚ 1958 roku Francuz Just Fontaine.

"Pele wzniósł piłkę nożną na poziom, jakiego nigdy wcześniej nie osiągnęła w Ameryce" - były prezydent USA Jimmy Carter.

"Większość dzisiejszych kibiców nie widziała jak gra, a jednak uważają go za część swojego życia" - były sekretarz stanu USA Henry Kissinger o Pelem.

"Pele jest jednym z nielicznych, którzy przeczą mojej teorii - zamiast 15 minut sławy będzie miał 15 stuleci" - amerykański artysta Andy Warhol.