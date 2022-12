Zaskakujące odkrycie w stanie Querétaro w Meksyku. Policjanci zatrzymali parę, która popełniła drobne wykroczenie drogowe. Podczas przeszukania auta funkcjonariusze znaleźli małego tygrysa i broń.

O sprawie informuje "Mexico News Daily". Do zdarzenia doszło we wtorek. Policjanci zatrzymali do kontroli auto na autostradzie na obrzeżach miasta Querétaro "za popełnienie drobnego wykroczenia drogowego".

Podczas kontroli mężczyzna i pasażerka zachowywali się "agresywnie" w stosunku do funkcjonariuszy. Próbowali także uciec z miejsca zdarzenia, dlatego policjanci postanowili ich aresztować.

Następnie, podczas przeszukiwania pojazdu, policjanci znaleźli w bagażniku małego tygrysa, cztery pistolety i 98 sztuk amunicji. Zwierzę było wciśnięte między walizki i torby.

Sprawą zajęła się prokuratura. Urzędnicy powiedzieli, że tygrysem opiekują się eksperci, którzy zamierzają wypuścić go do "naturalnego środowiska", chociaż nie wiadomo, kiedy będzie to mogło nastąpić.