Andżiem jest libijskim oficerem służb zwalczających terroryzm i przestępczość zorganizowaną (DACTO). W 2021 roku został dyrektorem Biura Reformy i Rehabilitacji Policji Sądowej w Ministerstwie Sprawiedliwości w Trypolisie. Na tym stanowisku nadzorował więzienia, w których popełnił domniemane zbrodnie na osadzonych, głównie migrantach i więźniach politycznych.

Trybunał żąda wyjaśnień

Dziś Międzynarodowy Trybunał Karny zażądał wyjaśnień w sprawie uwolnienia oficera. W wydanym oświadczeniu przypomniał, że po aresztowaniu w Turynie Osama Andżiem oczekiwał na zakończenie procedury niezbędnej do tego, by mógł być przekazany MTK.

"Na prośbę i przy pełnym poszanowaniu władz włoskich Trybunał celowo powstrzymał się od publicznych komentarzy w sprawie jego aresztowania" - głosi komunikat wydany w Hadze.

W oświadczeniu zaznaczono, że Andżiem został zwolniony i odesłany do Libii bez konsultacji i uprzedzenia Trybunału. MTK zwrócił się do władz Włoch o wyjaśnienie "podjętych kroków" w sprawie.

Centrolewicowa włoska opozycja również zażądała wyjaśnień od premier Giorgii Meloni. Zarzuciła jej, a także ministrowi Nordio "poważne naruszenie prawa międzynarodowego". Pod koniec stycznia informację rządu w tej sprawie ma przedstawić w parlamencie szef MSW Włoch Matteo Piantedosi.

Włoski rząd nie chciał dopuścić do procesu?

Jak poinformował "Washington Times" włoskiemu rządowi zależało na niedopuszczeniu do procesu Andżiema w Hadze, ponieważ "mógłby on zwrócić niepożądaną uwagę na politykę migracyjną Włoch i ich wsparcie dla libijskiej straży przybrzeżnej, którą finansuje, aby uniemożliwić migrantom wyjazd do Europy".

Kluczowe jest zrozumienie, dlaczego al-Masri był we Włoszech i dlaczego został uwolniony z tak pilną potrzebą, pomimo międzynarodowego nakazu aresztowania - powiedział demokratyczny ustawodawca Paolo Ciani, cytowany przez BBC.

Włochy są głównym partnerem handlowym Libii, z którą prowadzą znaczące interesy gospodarcze. W połowie stycznia - jako pierwszy kraj europejski - uroczyście przywróciły po 14 latach bezpośrednie połączenie lotnicze z Trypolisem.

W październiku ubiegłego roku podczas wizyty w Libii premier Giorgia Meloni podpisała z Rządem Jedności Narodowej różne umowy o współpracy obejmujące rozwój, inwestycje i infrastrukturę.