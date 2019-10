Brytyjska Izba Gmin odrzuciła wniosek rządu Borisa Johnsona o przeprowadzenie przedterminowych wyborów parlamentarnych 12 grudnia. Mimo to premier Johnson zapowiedział, że będzie ponownie zabiegał o rozpisanie wyborów w tym terminie.

Brytyjska Izba Gmin odrzuciła wniosek rządu Borisa Johnsona o przeprowadzenie przedterminowych wyborów parlamentarnych 12 grudnia / UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT/HANDOUT / PAP/EPA

Za wnioskiem głosowało 299 posłów, przeciwnych było 70. Do skrócenia kadencji parlamentu potrzebna jest większość dwóch trzecich, czyli 434 głosy.

Johnson, który stoi na czele rządu mniejszościowego, złożył wniosek o przedterminowe wybory już po raz trzeci, lecz podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich - na początku września - opozycja nie poparła go.

Tym razem Johnson obiecywał, że jeśli posłowie zgodzą się na nowe wybory, rząd da im więcej czasu na pracę nad projektem ustawy o porozumieniu ws. wycofaniu się z UE.

Ustawa ws. przedterminowych wyborów

Johnson zapowiedział, że rząd jeszcze w poniedziałek poinformuje o tym, że podda w tym tygodniu pod głosowanie nowy projekt ustawy, "by doprowadzić do wyborów 12 grudnia, abyśmy nareszcie mogli wprowadzić brexit w życie".



Ustawa, która będzie jedynie stwierdzać, że wybory odbędą się w opisanym przez nią terminie, wymaga zatwierdzenia zwykłą większością głosów.

Johnson zmuszony do zgody na przesuniecie brexitu

Johnson złożył wniosek o przedterminowe wybory dwa dni po tym, jak Izba Gmin poparła w głosowaniu wynegocjowaną z Brukselą umowę brexitową , ale równocześnie odrzuciła plan ekspresowego przeprowadzenia ustawy w tej sprawie przez parlament.