Co najmniej 80 osób zginęło w wyniku powodzi na zachodzie Niemiec. Od wtorku z wyjątkowo intensywnymi opadami, które doprowadziły do wylania rzek, zmagają się Nadrenia-Północna Westfalia i Nadrenia Palatynat. Na liście zaginionych tylko z okręgu Ahrweiler jest ponad 1300 osób.

Po ulewnych deszczach potoki zamieniły się w rwące rzeki i wyrządziły szkody w wielu niemieckich miejscowościach. Ponad 150 tysięcy osób jest nadal bez prądu, zniszczone są drogi, mosty i budynki

Podniósł się także poziom wód w Renie, Ruhrze, Mozeli i mniejszych rzekach. Noc na zalanych obszarach, jak informuje dziennikarka RMF FM Aneta Łuczkowska, minęła na strachu o przerwanie kolejnych wałów przeciwpowodziowych.

Niektórzy mieszkańcy dotkniętych regionów mogli się ratować jedynie ucieczką na dachy swoich domów i musieli zostać przetransportowani w bezpieczne miejsce helikopterem.

Ewakuowano mieszkańców z okolic zbiornika Rurtalsperre, który po ulewach jest przepełniony i już w nocy zaczął wylewać.

W Euskirchen, gdzie zapora popękała, poziom wody na szczęście zaczął opadać.

W Nadrenii Palatynacie zginęło 9 osób z placówki dla niepełnosprawnych. Jak poinformowała policja, ofiary nie zdołały uciec przed wysoką wodą.

W sprawie pozostałych osób zmarłych na skutek nawałnic i powodzi informacje są niepełne. Wiele ofiar służby znalazły w zalanych piwnicach. To w większości osoby starsze, które fala powodziowa często zaskoczyła.





Służby apelują do mieszkańców

W rejonie powodzi występują problemy z działaniem sieci telefonicznej. Policja nie wie, czy osoby których nie zastano w domach same się z nich ewakuowały, czy w tym czasie w ogóle nie było ich w okolicy, bo np. gdzieś wyjechały.

Służby wystosowały również apel do mieszkańców, aby nie jeździć w rejon powodzi, by samodzielnie szukać swoich krewnych. Może być to zbyt niebezpieczne.

Flagi na budynkach w Nadrenii Palatynacie mają zostać dziś opuszczone do połowy masztów na znak żałoby po ofiarach.

Obawiam się, że dopiero w najbliższych dniach zobaczymy pełne rozmiary katastrofy - ostrzegła kanclerz Niemiec Angela Merkel w czwartek wieczorem w Waszyngtonie, gdzie przebywała z wizytą.

Trudna sytuacja w Belgii

Trudna sytuacja hydrologiczna panuje także w Belgii. Powódź odcięła od świata ośrodek wczasowy Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain-la-Tour na wschodzie kraju, w którym znajduje się ponad 60 dzieci. Dziś przeprowadzona ma być ich ewakuacja.

