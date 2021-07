Strażacy mają mnóstwo pracy przy usuwaniu skutków nawałnic w całej Polsce. Tylko w czwartek odnotowano ponad 7 tysięcy działań straży pożarnej. W piątek jest już znacznie spokojniej – przekazał rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Batorski.

Fragmenty budynków zniszczonych po środowych i nocnych burzach w miejscowości Witusza (pow. łowicki) / Roman Zawistowski / PAP

W czwartek strażacy interweniowali 7081 razy w związku z burzami, które przetoczyły się przez Polskę. Najwięcej interwencji było w województwie łódzkim - 2159, mazowieckim - 1477, kujawsko-pomorskim - 932 i małopolskim - 861.



Na szczęście w piątek rano sytuacja nieco się uspokoiła. Jak przekazał rzecznik, do godz. 6 rano, strażacy wyjeżdżali do 146 zdarzeń.



Budynek zniszczony po środowych i nocnych burzach w miejscowości Witusza (pow. łowicki) / Roman Zawistowski / PAP

Powalone drzewa, podtopione miasta

Nawałnice przechodzą nad Polską od wielu dni. W środę strażacy wyjeżdżała do 3240 zdarzeń, we wtorek - ponad 870, a w poniedziałek - do ponad 2120.



Większość interwencji strażackich dotyczyła usuwania powalonych drzew - te nie tylko utrudniały przemieszczenia się na chodnika, ale także zgniatały samochody i zrywały linie energetyczne.

Strażacy mieli także dużo pracy przy wypompowywaniu wody: podtopione były piwnice, nieprzejezdne ulice. Konieczna też była ewakuacja kilka obozów harcerskich.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega dzisiaj przed groźnymi burzami szczególnie na wschodzie i w centrum kraju.