„W każdej chwili”. Zaskakujące informacje z Seulu ws. spotkania Kim - Trump

RMF24

Czy świat czeka kolejny przełom na linii Waszyngton–Pjongjang? Południowokoreański wywiad nie wyklucza, że Kim Dzong Un i Donald Trump mogą spotkać się ponownie. Eksperci oceniają, że rozmowy mogą ruszyć w każdej chwili.

Spotkanie Kim Dzong Una z Donaldem Trumpem z 2019 roku

Spotkanie Kim Dzong Una z Donaldem Trumpem z 2019 roku / Shutterstock

We wtorek południowokoreański poseł Jun Kun Jong, powołując się na informacje Narodowej Służby Wywiadowczej (NIS), przekazał, że szczyt przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem jest możliwy „w każdej chwili”. Choć nie ma jeszcze twardych dowodów na oficjalne kontakty między państwami, wywiad zauważa pierwsze „oznaki dialogu”.

Przypomnijmy: Donald Trump już w sierpniu zadeklarował chęć ponownego spotkania z Kimem jeszcze w tym roku. Obaj przywódcy spotkali się dotąd trzykrotnie w latach 2018–2019, wywołując wtedy ogromne zainteresowanie światowej opinii publicznej. Pjongjang jak dotąd nie odpowiedział oficjalnie na propozycję Trumpa.

Korea Północna i Rosja – czy dojdzie do wsparcia militarnego?

W ostatnich tygodniach pojawiły się również spekulacje na temat możliwego wsparcia militarnego Korei Północnej dla Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmował, że reżim Kima może wysłać nawet 50 tysięcy żołnierzy na front.

Kim Dzong Un na pomoc Putinowi: Kolejni żołnierze z Korei Płn. trafią na front? Rosja chce sprowadzić 30 tys. żołnierzy z Korei Północnej – powiedział w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak wskazał, wojskowi ci mieliby wziąć udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Rosja już przygotowuje się na ich przyjęcie – wskazał…

Jednak według południowokoreańskiego wywiadu, prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest obecnie „bardzo niskie”. Od października 2024 roku Korea Północna wysłała do Rosji ponad 16 tysięcy wojskowych, z których wielu zginęło lub zostało rannych. NIS podkreśla, że nie ma sygnałów o planach kolejnych dużych kontyngentów.

Sukcesja w Korei Północnej – Kim Dzu Ae na pierwszym planie

Narodowa Służba Wywiadowcza ujawniła również, że reżim w Pjongjangu konsekwentnie przygotowuje córkę dyktatora, Kim Dzu Ae, do roli przyszłej przywódczyni. Jej coraz częstsza obecność w północnokoreańskich mediach ma być dowodem na wdrażanie procesu sukcesji władzy.

Wywiad wszedł także w posiadanie planów budowy północnokoreańskich rakiet oraz wewnętrznych dokumentów partyjnych, co rzuca nowe światło na plany i ambicje reżimu Kim Dzong Una.