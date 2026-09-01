„W każdej chwili”. Zaskakujące informacje z Seulu ws. spotkania Kim - Trump

We wtorek południowokoreański poseł Jun Kun Jong, powołując się na informacje Narodowej Służby Wywiadowczej (NIS), przekazał, że szczyt przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem jest możliwy „w każdej chwili”. Choć nie ma jeszcze twardych dowodów na oficjalne kontakty między państwami, wywiad zauważa pierwsze „oznaki dialogu”.
Przypomnijmy: Donald Trump już w sierpniu zadeklarował chęć ponownego spotkania z Kimem jeszcze w tym roku. Obaj przywódcy spotkali się dotąd trzykrotnie w latach 2018–2019, wywołując wtedy ogromne zainteresowanie światowej opinii publicznej. Pjongjang jak dotąd nie odpowiedział oficjalnie na propozycję Trumpa.
Korea Północna i Rosja – czy dojdzie do wsparcia militarnego?
W ostatnich tygodniach pojawiły się również spekulacje na temat możliwego wsparcia militarnego Korei Północnej dla Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmował, że reżim Kima może wysłać nawet 50 tysięcy żołnierzy na front.
Jednak według południowokoreańskiego wywiadu, prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest obecnie „bardzo niskie”. Od października 2024 roku Korea Północna wysłała do Rosji ponad 16 tysięcy wojskowych, z których wielu zginęło lub zostało rannych. NIS podkreśla, że nie ma sygnałów o planach kolejnych dużych kontyngentów.
Sukcesja w Korei Północnej – Kim Dzu Ae na pierwszym planie
Narodowa Służba Wywiadowcza ujawniła również, że reżim w Pjongjangu konsekwentnie przygotowuje córkę dyktatora, Kim Dzu Ae, do roli przyszłej przywódczyni. Jej coraz częstsza obecność w północnokoreańskich mediach ma być dowodem na wdrażanie procesu sukcesji władzy.
Wywiad wszedł także w posiadanie planów budowy północnokoreańskich rakiet oraz wewnętrznych dokumentów partyjnych, co rzuca nowe światło na plany i ambicje reżimu Kim Dzong Una.