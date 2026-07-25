Kim Dzong Un na pomoc Putinowi: Kolejni żołnierze z Korei Płn. trafią na front?

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Rosja chce sprowadzić 30 tys. żołnierzy z Korei Północnej – powiedział w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak wskazał, wojskowi ci mieliby wziąć udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Rosja już przygotowuje się na przyjęcie ich – wskazał Zełenski.

Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy z Korei Płn. ma zasilić szeregi rosyjskiej armii

Widzimy także współpracę Rosji z Koreą Północną. Rosja chce sprowadzić kolejnych 30 tys. żołnierzy z Korei Północnej – powiedział Zełenski w sobotnim wystąpieniu.

Przygotowania do przyjęcia ich trwają od czerwca w rosyjskim obwodzie woroneskim – wskazał ukraiński przywódca. Woroneż, stolica obwodu woroneskiego, leży około 275 km na północny wschód od ukraińskiego Charkowa.

Rosję i Koreę Północną wiąże pakt o wzajemnej obronie. W jego ramach reżim Kim Dzong Una wysłał około 14 tys. żołnierzy, aby walczyli u boku Rosji w obwodzie kurskim w 2024 roku. Była to rekcja na silne ukraińskie uderzenia w tym regionie.

Nie tylko żołnierze. W grę wchodzi też przekazanie sprzętu

Zełenski w sobotnim wystąpieniu dodał, że Korea Północna przygotowuje się do dostarczenia Rosji nowych wyrzutni pocisków balistycznych.

To zagrożenie nie tylko dla Ukrainy. Rosja pomaga Korei Północnej nauczyć się prowadzić wojnę, ulepszać swoje uzbrojenie i zdobywać prawdziwe doświadczenie bojowe w jego używaniu – powiedział prezydent Ukrainy.

Wszystko to stanowi zagrożenie dla każdego kraju w Azji, który znajduje się w zasięgu północnokoreańskich pocisków – mówił Zełenski i zapewnił, że Ukraina odpowie na to zagrożenie.