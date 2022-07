Courtney Austrian, wiceszefowa misji USA przy OBWE, powiedziała, że ​​USA odkryły co najmniej 18 obozów filtracyjnych, przez które przechodzą Ukraińcy deportowani do Rosji, poinformowała w piątek Ukraińska Prawda na podstawie doniesień The New York Times.

/ GEORGE IVANCHENKO / PAP/EPA Do tej pory odkryto co najmniej 18 obozów filtracyjnych po obu stronach granicy ukraińsko-rosyjskiej, powiedziała Courtney Austrian, według niej Moskwa najprawdopodobniej przygotowała większość z nich zanim jej siły wkroczyły na Ukrainę. Obozy filtracyjne znajdują się w szkołach, ośrodkach sportowych i instytucjach kulturalnych w niektórych częściach Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Ci, którzy opuścili Rosję po "przefiltrowaniu" informowali o przesłuchaniach, biciu i torturowaniu osób podejrzanych o związki z Siłami Zbrojnymi Ukrainy, a także zaginięciach. Z obozów filtracyjnych Ukraińcy są wysyłani do miast w całej Rosji - często, według zeznań, do regionów w pobliżu Chin lub Japonii. Austrian nazwała filtrowanie procederem stalinowskim, dodając, że jest kolejnym w długiej historii Rosji przypadkiem wykorzystywania masowej deportacji i depopulacji w celu podporządkowania sobie i kontrolowania ludzi. Przytoczyła również wywiady z ludźmi, którzy przeszli przez obozy infiltracyjne i opowiadali o tym, jak skonfiskowano ich paszporty i jak niektórych z nich zachęcano do ubiegania się o rosyjskie obywatelstwo. 20 czerwca, przypomina Ukraińska Prawda, wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk poinformowała, że Rosja deportowała na swoje terytorium ok. 1,2 mln. obywateli Ukrainy, w tym 240 000 dzieci. Zobacz również: Papież może w sierpniu odwiedzić Ukrainę

