Ukraińcy atakują pociskami manewrującymi. Są dowody na użycie rakiet Ruta

RMF24

Rosyjscy blogerzy wojenni informują, że Ukraina najprawdopodobniej po raz pierwszy w historii uderzyła pociskami manewrującymi. Chodzi o rakietę Ruta Block 1, produkowaną w Holandii. To kolejny sygnał, że Kijów coraz skuteczniej rozwija własne zdolności do precyzyjnych, dalekosiężnych uderzeń na terytorium Rosji.

Rosyjscy blogerzy wojskowi opublikowali zdjęcia wraku pocisku, który miał zostać zestrzelony przez rosyjską obronę powietrzną. Szczątki – fragmenty kadłuba, elementy wewnętrzne oraz część usterzenia – odpowiadają znanym cechom konstrukcyjnym Ruta Block 1. Choć nie można całkowicie wykluczyć, że to inny, nieujawniony wcześniej ukraiński pocisk, analitycy są zgodni: to pierwszy publicznie dostępny dowód na bojowe użycie broni tego typu.

Ruta Block 1 to efekt pracy firmy Destinus, założonej przez rosyjskiego emigranta Michaiła Kokoricha (który zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa). Pocisk jest produkowany w Holandii i – według informacji serwisu TWZ – dostarczany Ukrainie od 2024 roku. W czerwcu 2026 r. ówczesny minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował, że Holandia finansuje zakup ok. 700 takich pocisków dla Kijowa, w ramach pakietu wartego ponad 500 mln dolarów.

Charakterystyka pocisku Ruta Block 1

Pocisk Ruta Block 1 ma zasięg ponad 300 km i głowicę bojową o masie 150 kg. Startuje z wyrzutni naziemnej, a następnie leci na niskim pułapie, korzystając z systemów nawigacji inercyjnej, satelitarnej i wizualnej – co pozwala mu działać także w warunkach zakłócania GPS. Broń została zaprojektowana jako tania i łatwa w masowej produkcji, by Ukraina mogła prowadzić regularne, precyzyjne ataki na rosyjskie cele infrastrukturalne.

Firma Destinus rozwija już kolejne wersje pocisku. Ruta Block 2 ma mieć zasięg ponad 800 km i większą głowicę, a Block 3 – nawet 2000 km z ładunkiem 550 kg. Ta ostatnia wersja może zainteresować także państwa europejskie, które chcą wzmocnić własne zdolności odstraszania wobec Rosji.

Wprowadzenie Ruta Block 1 do ukraińskiego arsenału to element szerszej strategii dywersyfikacji środków rażenia dalekiego zasięgu. Oprócz pocisków manewrujących Ukraina rozwija także drony i hybrydowe systemy rakietowo-bezzałogowe. Nowe technologie pozwalają Kijowowi na coraz skuteczniejsze ataki na rosyjskie centra dowodzenia, bazy logistyczne i infrastrukturę energetyczną daleko za linią frontu.

Niedawno prezydent Wołodymyr Zełenski chwalił postępy ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, informując, że Kijów całkowicie wyeliminował przewagę Rosji, polegającą na posiadaniu głębokiego zaplecza logistycznego - centrów pozostających poza zasięgiem środków rażenia.