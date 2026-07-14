Był Rosjaninem, zbuduje europejski system przechwytujący rakiety balistyczne

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Michaił Kokorich, założyciel pierwszej prywatnej firmy kosmicznej w Rosji, obecnie stojący na czele europejskiego start-upu Destinus, został liderem międzynarodowego konsorcjum pracującego nad stworzeniem europejskiego systemu przechwytywania rakiet balistycznych poza atmosferą. Projekt Bliksem EXO ma wypełnić kluczową lukę w europejskiej obronie przeciwrakietowej.

W skład nowo powstałego konsorcjum Bliksem EXO weszły czołowe firmy z branży obronnej: Airbus Defence and Space, Destinus, MBDA Deutschland, Safran Electronics & Defense oraz Thales. Podpisane memorandum zakłada opracowanie systemu przechwytującego rakiety balistyczne średniego i pośredniego zasięgu poza atmosferą, wykorzystując metodę bezpośredniego kinetycznego rażenia, bez użycia głowic bojowych - informuje „The Moscow Times”.

Lider projektu z rosyjskimi korzeniami

Destinus, kierowany przez Michała Kokoricha, odpowiada za integrację systemu i opracowanie samego pocisku przechwytującego. MBDA Deutschland zajmie się budową silnika i wyrzutni, Safran – głowicy naprowadzającej, Airbus Defence and Space – systemem dowodzenia, a Thales – radarem.

Kokorich, absolwent fizyki z Nowosybirska, w 2010 roku założył Dauria Aerospace – pierwszą prywatną rosyjską firmę kosmiczną. Po wybuchu wojny w Ukrainie przeniósł działalność do Europy, a w 2024 roku zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa. Jest obywatelem karaibskiej Grenady.

Projekt Bliksem EXO jest jednym z kluczowych przedsięwzięć tzw. antybalistycznej koalicji, powołanej 13 lipca przez Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Włochy, Danię, Holandię, Norwegię, Hiszpanię, Szwecję i Ukrainę. Premier Holandii Rob Jetten podkreślił, że konsorcjum korzysta z doświadczeń bojowych Ukrainy i łączy potencjał największych europejskich firm zbrojeniowych.

Destinus, poza projektem Bliksem EXO, produkuje już drony dalekiego zasięgu i pociski manewrujące dla Ukrainy i krajów europejskich. Firma posiada zakłady produkcyjne w kilku państwach UE. W kwietniu 2026 roku rosyjskie ministerstwo obrony wpisało holenderską fabrykę Destinus na listę celów wojskowych, co spotkało się z reakcją holenderskich władz, które zapewniły o wsparciu dla rodzimego przemysłu obronnego.

Pierwsze testy systemu w przestrzeni kosmicznej przewidziano na 2027 rok. Konsorcjum podkreśla, że projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z europejskimi instytucjami obronnymi oraz państwami członkowskimi UE.