Brało w nim udział 1008 dronów, a organizatorem była grupa "Studio Drift" - podaje New York Times.

Jak mówią twórcy pokazu, swoją aktywność rozpoczęli w 2007 roku m.in. od analizowania ruchu ptaków na niebie. Myśleliśmy o tym, jak wspaniale byłoby, gdyby udało się odwzorować ten ruch - podkreślają.

Wideo youtube

Mówiąc o swoim pokazie dodają, że nawiązuje on do społeczeństwa, w którym jest wielu ludzi i każdy ma swoją rolę. Dla mnie jest to kolektyw jednostek funkcjonujących jako grupa, aby być samowystarczalnym, pięknym efektem różnorodnych kultur i ludzi, którzy ze sobą współpracują - mówią twórcy pokazu, cytowani przez CNN.

Pokaz dronów trwa kilka minut. To prawie 7 minut szmeru przy wznoszeniu, opadaniu, a także mrugania i zmieniania koloru, ku uciesze tysięcy widzów zgromadzonych na występach - opisują twórcy.