W piątek wieczorem grupa uzbrojonych napastników wtargnęła do sali koncertowej w Krasnogorsku pod Moskwą i otworzyła ogień do przebywających tam ludzi. Zginęło co najmniej 40 osób, a ponad 100 zostało rannych. Doszło też do eksplozji, w wyniku której wybuchł pożar. Premier Polski Donald Tusk wydał komunikat w tej sprawie.