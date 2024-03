"Wśród proponowanych przeze mnie kandydatów na ambasadorów jest były szef MON Bogdan Klich" - powiedział szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Chodzi o placówkę w Stanach Zjednoczonych. Minister podkreślił, że pozostali kandydaci są "zawodowymi dyplomatami".

Placówkę w USA może objąć Klich

Podczas wywiadu w TVN24 minister Sikorski został zapytany o ewentualną negatywną decyzję prezydenta ws. odwołania ponad 50 ambasadorów oraz powołania w ich miejsce nowych.

Byłoby to zdumiewające, bo wszyscy oprócz jednego z tych, których zaproponowałem, to są zawodowi dyplomaci, więc pan prezydent będzie sam sobie szkodził. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie - powiedział Sikorski.