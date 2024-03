Liczba ofiar śmiertelnych w ataku terrorystycznym w piątek w Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą wzrosła do 62, podał rosyjski portal informacyjny Baza. Kanały w serwisie Telegram zbliżone do struktur siłowych informują o 143 rannych, w tym około 60 w stanie ciężkim. Do ataku miało przyznać się Państwo Islamskie. Organizacja terrorystyczna poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych, ale nie przedstawiła na to żadnych dowodów.