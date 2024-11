W czwartek doszło do spotkania premiera Szwecji Ulfa Kristerssona z Donaldem Tuskiem, podczas którego podpisano nowe porozumienie o partnerstwie strategicznym aktualizujące zapisy z 2011 roku. W środę natomiast odbyło się spotkanie Nordycko-Bałtyckiej Ósemki, gdzie Norwegia zadeklarowała pomoc w utrzymaniu bezpieczeństwa hubu w Rzeszowie-Jasionce.

Donald Tusk i premier Szwecji Ulf Kristersson / PA/HENRIK MONTGOMERY SWEDEN OUT / PAP/EPA

W trakcie czwartkowego spotkania premierzy obu państw zgodzili się rozpocząć pracę nad "szerszą, bardziej skuteczną współpracą obustronną z zakresu obronności", głównie koncentrując się na bezpieczeństwie Bałtyku.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu Kristersson powiedział natomiast, że "bezpieczeństwo Polski jest bezpieczeństwem Szwecji", a więzi między krajami są silniejsze niż kiedykolwiek.

Solidarni z Ukrainą

W środę natomiast odbyło się spotkanie Nordycko-Bałtyckiej Ósemki (NB8). Donald Tusk mówił, że odbyło się ono z "pełnym, bezdyskusyjnym przekonaniem, że w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach samodzielności gospodarczej Europy, takiej prawdziwej europejskiej suwerenności, która pozwoli nam decydować o naszym losie, mówimy dokładnie tym samym językiem".

Pierwszy raz mam do czynienia z tak solidarnym, ale też solidnym blokiem państw, które w najtrudniejszych sprawach - a taką niewątpliwie jest kwestia wojny na Ukrainie - myśli dokładnie w ten sam sposób - podkreślił premier.

Podczas czwartkowej konferencji Tusk podziękował premierowi Szwecji, że wraz z innymi liderami NB8 chcą wzmocnienia bezpieczeństwa na Bałtyku.

Będziemy rozmawiali o jakiejś formie Baltic Sea Policing. Przed nami oczywiście dyskusja o detalach, ale dziękuję już dzisiaj za pełne zrozumienie potrzeby kontrolowania sytuacji na Bałtyku i zapewnienia bezpieczeństwa. W Szwecji nikogo nie muszę przekonywać, jak ważną rolę Bałtyk odgrywa w systemie bezpieczeństwa całej Europy i całego świata zachodniego - zaznaczył szef polskiego rządu.

W skład NB8 wchodzą Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa oraz Estonia.

Pomoże Norwegia

Premier Kristersson odniósł się także do przeciętych kabli na dnie Bałtyku. Oświadczył, że Szwecja wysłała już żądania do Chin, wzywając Pekin do współpracy z szwedzkimi władzami w celu wyjaśnienia incydentu. Donald Tusk natomiast zaznaczył, że działania Szwecji związane z tą sprawą są w interesie wszystkich państw regionu.

Szef polskiego rządu zauważył też, że polsko-szwedzka współpraca w zakresie obronności jest współpracą państw NATO-wskich. Wskazał, że ewentualne wspólne działania krajów nordyckich, bałtyckich i Polski związane z patrolowaniem wód Bałtyku również musiałyby być częścią działań NATO.

Poinformował też, że w środę dostał informację od premiera Norwegii, że weźmie ona na siebie część odpowiedzialności za bezpieczeństwo hubu w Rzeszowie-Jasionce, przez który biegnie 90 proc. pomocy dla Ukrainy. Będzie wspierała swoimi systemami bezpieczeństwo tego miejsca - dodał Tusk. Pomoc ta ma się odbywać również w ramach działań NATO.