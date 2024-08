Chorwacja walczy z ogniem. Pożar w okolicy Splitu na południu kraju dosięgnął zabudowań. "W obawie przed ogniem turyści zaczęli uciekać z wynajmowanych apartamentów" - poinformowały w nocy z wtorku na środę chorwackie media.

/ Ivo Cagalj/PIXSELL / PAP

"Pożar we wsi Żrnovnica jest nadal aktywny, rozprzestrzenia się w jednym obszarze. Obecnie na miejscu jest ok. 160 strażaków, których czeka bardzo długa noc" - poinformowała we wtorek późnym wieczorem straż pożarna cytowana przez portal Dalmacija Danas.

Sytuacja jest trudna, ratujemy dom po domu, a samoloty gaśnicze przestały w nocy nam pomagać. Apelujemy do cywilów, aby schronili się, bo w tej chwili nie są w stanie nam pomagać - powiedział telewizji Nova jeden z dowódców oddziałów strażaków.