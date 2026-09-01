Trzy ważne daty, „mgła wojny”. „Zachowajmy czujność”

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„Przypadek? Być może” - napisał europoseł KO Andrzej Halicki, który zestawił charakterystyczne daty, kiedy doszło do wydarzeń związanych z Rosją lub przez nią insporowanych. Bardziej rozbudowaną analizę przeprowadził podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa, taktyce, operacji i strategii Białorusi, Rosji i Ukrainy, były oficer wywiadu. „W oknie ostatnich 72 godzin mój monitoring po raz pierwszy od uruchomienia potwierdził próg operacji kaskadowej” - napisał ppłk rez. Korowaj.

W ostatnich tygodniach zintensyfikowała się w Polsce debata dotycząca ewentualnej eskalacji agresji Rosji i rozlania przez nią konfliktu na kraje NATO, które wspierają Ukrainę w odpieraniu putinowskich ataków. To pokłosie działań Kremla, który regularnie - również w Polsce - przeprowadza prowokacje poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego, co określa się wojną hybrydową. Mowa m.in. o cyberatakach, sianiu dezinformacji, propagandy i narracji zniechęcającej do Ukrainy i Ukraińców, działaniach dywersyjnych, w tym podpaleniach, próbach sabotażu czy o testowaniu naszych systemów odstraszania i obrony powietrznej. Analizę koncentrującą się na ostatnich incydentach powiązanych z Rosją przeprowadził m.in. europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.

25, 26 i 31 sierpnia

„Łączmy fakty. I zachowajmy czujność” - napisał polityk, który zestawił ze sobą trzy daty, analizując ich możliwy związek. Chodzi o 25 sierpnia, kiedy to na Słowacji udaremniono próbę podpalenia fabryki dronów. Jak zaznaczył europoseł, śledczy badają możliwość sabotażu. Kolejna charakterystyczna data to 26 sierpnia. Wtedy szef CIA John Ratcliffe poleciał do Moskwy. Według medialnych doniesień ma ostrzegać Rosję przed atakiem na państwa NATO.

„To nie pierwsza taka wizyta. Poprzednia miała miejsce w listopadzie 2021 r. Trzy miesiące później Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę” - napisał Andrzej Halicki.

Europoseł przytacza też trzecią datę - 31 sierpnia, kiedy to w Polsce, w Skarżysku-Kamiennej, doszło do pożaru hali produkcyjnej należącej do WB Electronics, czyli przedsiębiorstwa wytwarzającego części do dronów dostarczanych polskiej i ukraińskiej armii. Małopolski wydział Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo. „Sprawa jest traktowana jako udział w działalności obcego wywiadu przeciwko RP oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym” - poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy pomieszczenia magazynowe, a wartość wyrządzonej szkody wynosi co najmniej 15 mln zł.

Przypadek? Być może. Ale trudno ignorować fakt, że w Europie rośnie liczba działań wymierzonych w infrastrukturę i przemysł związany z bezpieczeństwem. Wojna hybrydowa już się dzieje. Pytanie brzmi, jak daleko Rosja zamierza się posunąć? - podsumował europoseł Andrzej Halicki.

Ppłk rez. Maciej Korowaj: Trzy z czterech zdarzeń zmieściły się w niespełna dwunastu godzinach jednego dnia, dwa uderzyły w Polskę

Bardziej rozbudowaną analizę przeprowadził ekspert Defence24, analityk wojskowy, były oficer wywiadu ppłk rez. Maciej Korowaj.

W oknie ostatnich 72 godzin mój monitoring po raz pierwszy od uruchomienia potwierdził próg operacji kaskadowej. Cztery wskaźniki z czterech różnych domen nacisku, każdy z odrębnego zdarzenia. Krótko po północy 31 sierpnia zapłonął zakład WB Electronics w Skarżysku-Kamiennej, produkujący komponenty dronów dla Ukrainy. Monitoring zarejestrował intruza wchodzącego przez ogrodzenie, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie udziału obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Przed południem tego samego dnia polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Bałtykiem, trzydzieści kilometrów na północ od Łeby. Szef MON ocenił wprost, że Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Dwa dni wcześniej na granicy łotewsko-białoruskiej odnotowano 97 zatrzymań w jedną dobę, ponad dwukrotność tegorocznej średniej. I wreszcie 31 sierpnia Ławrow opublikował programowy tekst o operacjach NATO w Arktyce jako bezpośrednim zagrożeniu dla Rosji, z ostrzeżeniem przed konfrontacją o katastrofalnych skutkach i zapowiedzią odpowiedzi asymetrycznej (...) - napisał analityk w rozbudowanym studium na platformie X.

Dodał, że trzy z tych czterech zdarzeń - sabotaż, domena powietrzna, granica i sygnalizacja strategiczna - zmieściły się w niespełna dwunastu godzinach jednego dnia, a dwa uderzyły wprost w Polskę.

Dziś natomiast - jak podaje kremlowska agencja TASS - wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko powiedział podczas Wschodniego Forum Ekonomicznego, że Moskwa obserwuje „ciągłą ekspansję infrastruktury NATO na północ i uwzględnia te wydarzenia w swoim planowaniu obronnym”. Miał podkreślić - jak cytuje propagandowa agencja TASS - że „Rosja bierze pod uwagę wszelkie zagrożenia, jakie stwarza NATO na wodzie, na lądzie i w powietrzu”.