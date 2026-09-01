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Premier: Jeśli dziś powiemy „to tylko Ukraina”, ktoś powie „to tylko Polska”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (06:37)

Podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, o poranku w Gdańsku, premier Donald Tusk mówił o tragedii sprzed 87 lat w kontekście obecnego konfliktu zbrojnego w Ukrainie zapoczątkowanego przez Rosję. „Z Westerplatte głośno krzyczymy do całego wolnego świata: bądźcie solidarni, musimy pomóc przetrwać Ukrainie. Nie możemy powtórzyć błędów Monachium” - powiedział szef rządu.

Premier: Jeśli dziś powiemy „to tylko Ukraina”, ktoś powie „to tylko Polska”
Premier Donald Tusk w Gdańsku podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 1 września 2026 /PAP

Premier Donald Tusk - wraz z m.in. prezydentem Karolem Nawrockim i wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - wziął udział 1 września rano w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. W swoim przemówieniu podkreślił, że z ponurej lekcji II wojny światowej musimy wyciągnąć wniosek o solidarności i jedności zarówno narodu polskiego, jak i całego wolnego świata. Nawiązał w ten sposób do toczącej się wojny w Ukrainie.

Premier: Musimy pomóc przetrwać Ukrainie

Szef rządu przypomniał „bardzo groźną, ale oczywistą prawdę, że agresor, który rozpoczął kolejną okrutną wojnę, to Rosja”. Podkreślił też, że najbliższe miesiące będą w kontekście tego konfliktu kluczowe - również dla bezpieczeństwa Polaków.

Odpowiedzialnością całego Zachodu jest powiedzieć: los Ukrainy to jest także nasz los w najbliższej przyszłości (...). Jeśli dziś powiemy: „to tylko Ukraina”, to ktoś za kilka miesięcy, za rok lub dwa powie: „to tylko Polska” (...). Kilkadziesiąt godzin temu miały miejsce najprawdopodobniej kolejne akty sabotażu: podpalenia. Akcje sabotażu dotknęły Finlandię, Łotwę, Litwę, Estonię, Rumunię, Danię, a ostatnio Niemcy. Za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby. Może i Niemcy, Francuzi, Hiszpanie zrozumieją, że w obliczu zła nikt nie może zostać sam.  - stwierdził.

Tu, na Westerplatte, musimy to głośno powiedzieć: najbliższe miesiące, ta jesień i zima, które są przed nami, mogą być kluczowe dla niepodległości Ukrainy, ale także bezpieczeństwa Polski, całego wolnego świata - zaznaczył Donald Tusk.

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Dodał, że „nie możemy powtórzyć tamtych błędów, nie może się powtórzyć Monachium, ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu”. 

Zaznaczył, Polska swoją historią „świadczy o tym, że jak zło zagraża nam, naszym dzieciom, to stajemy w obronie wolności, prawdy, uczciwości”.


Źródło: RMF24
Tagi: Donald Tusk
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