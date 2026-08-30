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Nowe szczegóły ws. tajnej misja szefa CIA w Moskwie. Miała paść propozycja

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 sierpnia (09:17)

Szef CIA John Ratcliffe podczas nieoczekiwanej wizyty w Moskwie zaproponował zorganizowanie trójstronnego spotkania przywódców USA, Ukrainy i Rosji – twierdzi Axios. Portal informuje, że propozycja padła w rozmowach z najwyższymi przedstawicielami rosyjskich służb.

Nowe szczegóły ws. tajnej misja szefa CIA w Moskwie. Miała paść propozycja
Szef CIA John Radcliffe, zdj. WILL OLIVER /PAP/EPA
  • Szef CIA John Ratcliffe podczas niespodziewanej wizyty w Moskwie zaproponował zorganizowanie trójstronnego szczytu przywódców USA, Ukrainy i Rosji.
  • Różne źródła podają odmienne cele wizyty.
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Niespodziewana wizyta i propozycja szczytu

We wtorek w Moskwie niespodziewaną wizytę złożył szef CIA John Ratcliffe. Według informacji portalu Axios, Ratcliffe spotkał się z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji Siergiejem Naryszkinem oraz szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. Podczas rozmów amerykański dyplomata miał zaproponować zorganizowanie trójstronnego szczytu z udziałem prezydentów Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Jak podaje Axios, podobne propozycje pojawiały się już wcześniej. Były jednak konsekwentnie odrzucane przez stronę rosyjską. Tym razem nie wiadomo, jak Moskwa zareagowała na sugestię Ratcliffe’a.

Dyplomatyczne starania i rola CIA

Wizyta Johna Ratcliffe’a w Moskwie to pierwsza sytuacja, w której szef CIA został bezpośrednio zaangażowany w działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. O treści rozmów, które odbyły się w rosyjskiej stolicy, została poinformowana także strona ukraińska. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukraina otrzymała szczegółowe informacje dotyczące spotkania.

Według amerykańskiego dziennika „New York Times” spotkania szefa CIA z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych miały na celu skłonienie Kremla do zakończenia wojny z Ukrainą. Ratcliffe miał przekonywać Rosjan do podpisania porozumienia z Kijowem, zanim sytuacja militarna i gospodarcza Moskwy ulegnie pogorszeniu.

Gazeta przyznała, że analitycy CIA od dawna wątpili w to, czy doradcy Władimira Putina przedstawiali rosyjskiemu przywódcy prawdziwy obraz wojny z Ukrainą i jej skutków. Niektórzy z nich mieli - według doniesień „NYT” - liczyć na to, że taka wiadomość przekazana bezpośrednio od szefa amerykańskiej służby wywiadowczej będzie dla Putina, byłego funkcjonariusza służb specjalnych, bardziej wiarygodna.

„WSJ” i Politico o innym aspekcie wizyty

„NYT” przedstawił wizytę Ratcliffe'a jako element starań administracji prezydenta Trumpa, by wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny, które znalazły się w impasie. Doniesienia dziennika stoją jednak w sprzeczności z wcześniejszymi informacjami „Wall Street Journal” i Politico, według których wizyta Ratcliffe'a służyła przekazaniu władzom Rosji ostrzeżenia przed próbą ewentualnych ataków na państwa bałtyckie.
 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina Rosja
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