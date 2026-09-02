Trump idzie za ciosem. Po „Ontario” czas na zmianę nazwy cieśniny Ormuz

RMF24

Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że cieśnina Ormuz mogłaby zostać nazwana jego nazwiskiem. W krótkim wpisie na platformie Truth Social po raz kolejny przekonywał, że strategiczny szlak wodny znajduje się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych.

„Teraz, kiedy mamy ją pod kontrolą USA, czy powinniśmy zmienić nazwę cieśniny Ormuz na CIEŚNINĘ TRUMPA???” – napisał Donald Trump.

„Tak jak sama Ameryka, byłaby ona 'bardziej gorąca' niż kiedykolwiek wcześniej!” – dodał prezydent USA. Nie wyjaśnił, czy jego słowa były żartem, czy zapowiedzią konkretnych działań.

Amerykański przywódca już wcześniej twierdził, że Iran nie kontroluje cieśniny Ormuz, mimo tego, że sukcesywnie przeprowadza ataki na przepływające tamtędy jednostki. Jako argument Trump wskazywał między innymi, że część statków korzysta z tras wyznaczanych przez siły USA.

Cieśnina Ormuz, położona między Iranem a Omanem, jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Zakłócenia w żegludze w tym rejonie mają bezpośredni wpływ na globalne ceny surowca.

Szef Departamentu Energii USA Chris Wright poinformował, że w poniedziałek przez cieśninę przepłynęły tankowce przewożące 17 mln baryłek ropy. Jak zaznaczył, był to najwyższy wynik od przełomu lutego i marca, gdy rozpoczęła się wojna z Iranem.

Przed rozpoczęciem konfliktu przez cieśninę transportowano średnio około 20 mln baryłek ropy dziennie.

Stany Zjednoczone utrzymują blokadę morską irańskich portów, a Iran kontynuuje ataki na statki. Według władz Arabii Saudyjskiej w nocy z poniedziałku na wtorek ostrzelano saudyjski tankowiec. W ataku miało zginąć dwóch członków załogi.

Trump uwielbia zmieniać nazwy geograficzne

Zmiana nazwy cieśniny Ormuz nie mogłaby nikogo zdziwić. W 2025 roku Trump zatwierdził nową, oficjalną nazwę dla Zatoki Meksykańskiej, przemianowując ją na Zatokę Ameryki.

W ostatnim tygodniu, na tle gorącego sporu handlowego z Kanadą, prezydent USA zdecydował o zmianie nazwy jeziora Ontario (oryginalna nazwa pochodzi z XVII w., i jest zakorzeniona w języku Indian Huron). I tak akwen na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady nosi nazwę „Lake America”.

Choć Kanadyjczycy i Meksykanie nie zaakceptowali nowej nomenklatury, gest Trumpa stanowić ma dowód niemal bezgranicznej władzy prezydenta USA, który próbuje przekonać świat, że może jednym podpisem zburzyć istniejący porządek.