Już nie „Ontario”. Google posłusznie zmienia nazwę jeziora na mapach

Na Mapach Google osoby korzystające z aplikacji na terenie USA zobaczą nazwę „Lake America”. Użytkownikom łączącym się spoza Stanów Zjednoczonych wyświetlana jest dotychczasowa nazwa – jezioro Ontario – z nową nazwą amerykańską podaną w nawiasie.
Firma wyjaśniła w oświadczeniu, że aktualizuje dane, aby odzwierciedlały zmiany w oficjalnych źródłach państwowych poszczególnych krajów.
Podobny mechanizm Google zastosował wcześniej po decyzji administracji Trumpa o przemianowaniu w USA Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską.
Zmianę na platformie X skomentował dyrektor komunikacji Białego Domu Steven Cheung.
„Oficjalnie! JEZIORO AMERYKA na Mapach Google!” – napisał.
Rozporządzenie dotyczące zmiany nazwy jednego z pięciu Wielkich Jezior Donald Trump podpisał w czwartek. Decyzja zapadła w czasie trwającego sporu handlowego między USA a Kanadą.
Apple bez zmian, MapQuest żartuje
Nazwy jeziora w swojej aplikacji nawigacyjnej nie zmienił dotąd Apple. Firma MapQuest zapowiedziała z kolei, że pozostawi dotychczasowe oznaczenie. Jako żart umożliwiła jednak użytkownikom samodzielne nazywanie zbiornika.
Departament Stanu USA przekazał w piątek w dość ironicznym komentarzu, że „naprawił błąd” dotyczący nazwy jeziora na swoich stronach internetowych. Dotychczas departament posługiwał się pierwotną nazwą jeziora.
Jezioro Ontario leży na granicy kanadyjskiej prowincji Ontario i amerykańskiego stanu Nowy Jork. Jego nazwa jest używana od XVII wieku i wywodzi się ze słowa z języka Indian Huron, oznaczającego „wielkie jezioro”.
Dopiero około dwustu lat później nazwę Ontario otrzymała kanadyjska prowincja. Tego samego określenia używa się również w nazwach kilku miejscowości w Stanach Zjednoczonych.