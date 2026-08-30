Już nie „Ontario”. Google posłusznie zmienia nazwę jeziora na mapach

RMF24

Google zmienił w amerykańskiej wersji swoich aplikacji nazwę jeziora Ontario na „Lake America” – poinformowała firma. Decyzja ma związek z rozporządzeniem podpisanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa w trakcie sporu handlowego z Kanadą.

Jezioro Ontario z perspektywy Kanady i nowa mapa Google (X/Zrzut ekranu)

Jezioro Ontario z perspektywy Kanady i nowa mapa Google (X/Zrzut ekranu) / Shutterstock

Na Mapach Google osoby korzystające z aplikacji na terenie USA zobaczą nazwę „Lake America”. Użytkownikom łączącym się spoza Stanów Zjednoczonych wyświetlana jest dotychczasowa nazwa – jezioro Ontario – z nową nazwą amerykańską podaną w nawiasie.

Firma wyjaśniła w oświadczeniu, że aktualizuje dane, aby odzwierciedlały zmiany w oficjalnych źródłach państwowych poszczególnych krajów.

Podobny mechanizm Google zastosował wcześniej po decyzji administracji Trumpa o przemianowaniu w USA Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską.

Zmianę na platformie X skomentował dyrektor komunikacji Białego Domu Steven Cheung.

„Oficjalnie! JEZIORO AMERYKA na Mapach Google!” – napisał.

Rozporządzenie dotyczące zmiany nazwy jednego z pięciu Wielkich Jezior Donald Trump podpisał w czwartek. Decyzja zapadła w czasie trwającego sporu handlowego między USA a Kanadą.

Apple bez zmian, MapQuest żartuje

Nazwy jeziora w swojej aplikacji nawigacyjnej nie zmienił dotąd Apple. Firma MapQuest zapowiedziała z kolei, że pozostawi dotychczasowe oznaczenie. Jako żart umożliwiła jednak użytkownikom samodzielne nazywanie zbiornika.

Departament Stanu USA przekazał w piątek w dość ironicznym komentarzu, że „naprawił błąd” dotyczący nazwy jeziora na swoich stronach internetowych. Dotychczas departament posługiwał się pierwotną nazwą jeziora.

Jezioro Ontario leży na granicy kanadyjskiej prowincji Ontario i amerykańskiego stanu Nowy Jork. Jego nazwa jest używana od XVII wieku i wywodzi się ze słowa z języka Indian Huron, oznaczającego „wielkie jezioro”.

Dopiero około dwustu lat później nazwę Ontario otrzymała kanadyjska prowincja. Tego samego określenia używa się również w nazwach kilku miejscowości w Stanach Zjednoczonych.