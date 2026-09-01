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Kreml sygnalizuje: Możliwe spotkanie Trumpa, Putina i Xi

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (21:52)

Przywódcy Rosji, USA i Chin – Władimir Putin, Donald Trump oraz Xi Jinping – mogą w listopadzie odbyć trójstronne spotkanie. Taką możliwość zasygnalizował doradca Kremla Jurij Uszakow. Rozmowy miałyby zostać przeprowadzone przy okazji szczytu APEC w Chinach.

Kreml sygnalizuje: Możliwe spotkanie Trumpa, Putina i Xi
Xi Jinping, Donald Trump i Władimir Putin (fot. IMAGO/Petr Kovalev/Imago Stock and People/JESSICA LEE) /AFP/East News

Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej, przekazał we wtorek, że ewentualne spotkanie liderów Rosji, Stanów Zjednoczonych i Chin było przedmiotem rozmów.

Jak podała agencja Reutera, do rozmów Putina, Trumpa i Xi Jinpinga mogłoby dojść podczas forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Wszyscy trzej przywódcy mają uczestniczyć w wydarzeniu planowanym na połowę listopada w chińskim Shenzhen.

Uszakow wypowiadał się w Biszkeku, stolicy Kirgistanu, gdzie Putin i Xi uczestniczyli w spotkaniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Biały Dom nie odniósł się dotąd do informacji przekazanych przez przedstawiciela Kremla. Nie wiadomo również, czy ustalono szczegóły możliwych rozmów, ich formułę ani tematykę.

Czym jest APEC?

APEC, czyli Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku, to forum utworzone w 1989 roku. Skupia państwa i gospodarki regionu Azji i Pacyfiku.

Jego celem jest wspieranie handlu, inwestycji oraz integracji gospodarczej w regionie. Szczyty APEC są także okazją do dwustronnych i wielostronnych rozmów politycznych między najważniejszymi przywódcami uczestniczących państw.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Trump Władimir Putin Xi Jinping
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