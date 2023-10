Oczyszczacze do powietrza pomagają pozbyć się niebezpiecznych substancji, które krążą w powietrzu. To także znakomity sprzęt do walki z alergenami. Zebraliśmy pięć świetnych modeli oczyszczaczy, które najlepiej wybrać właśnie w tym sezonie!

Wydajny oczyszczacz powietrza Sharp UA-KIN50E-W

Oczyszczacz powietrza Sharp UA-KIN50E-W to niezastąpione narzędzie, które dba o jakość powietrza w Twoim domu. Ten model wykorzystuje zaawansowaną technologię Plasmacluster, która jest zdolna usuwać zarówno widoczne zanieczyszczenia, takie jak kurz i pleśnie, jak i te niewidoczne, jak wirusy, bakterie i alergeny.

Co ważne, oczyszczacz ten ma zdolność oczyszczania powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 50m². Dzięki zastosowaniu czujnika jakości powietrza, urządzenie automatycznie dostosowuje swoją pracę do bieżących warunków, co nie tylko zapewnia stałą kontrolę nad jakością powietrza, ale także minimalizuje zużycie energii elektrycznej. Sharp UA-KIN50E-W jest idealnym wyborem dla rodzin, osób cierpiących na alergie, a także dla tych, którzy po prostu pragną mieć pewność, że powietrze w ich otoczeniu jest czyste i zdrowe.

Skuteczny oczyszczacz powietrza Philips AC2959/53

Oczyszczacz powietrza Philips AC2959/53 to nowoczesne rozwiązanie, które skupia się na jakości powietrza w Twoim otoczeniu. Wyposażony w rozbudowany system filtrów, w tym filtr HEPA i aktywny węgiel, skutecznie eliminuje z powietrza pyłki, bakterie, wirusy i alergeny, co przyczynia się do stworzenia zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska.

Philips AC2959/53 ma zdolność oczyszczania powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 95m², co sprawia, że jest odpowiedni zarówno do małych, jak i większych przestrzeni. To urządzenie oferuje wiele zaawansowanych funkcji, takich jak możliwość monitorowania jakości powietrza za pomocą smartfona oraz zdalna kontrola pracy oczyszczacza. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad czystością powietrza w Twoim otoczeniu.

Doskonały oczyszczacz powietrza Dyson Purifier Humidify+Cool PH3A

Oczyszczacz powietrza Dyson Purifier Humidify+Cool PH3A to zaawansowane urządzenie, które nie tylko oczyszcza powietrze, ale także je nawilża i chłodzi. Wykorzystuje technologię Dyson Link, która monitoruje jakość powietrza w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowuje pracę urządzenia, aby zawsze utrzymywać ją na poziomie optymalnym.

Ten model jest zdolny do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 40m², co sprawia, że nadaje się do sypialni, salonów czy biur. Dzięki wbudowanemu czujnikowi wilgotności jest w stanie kontrolować poziom wilgotności powietrza i dostosowywać nawilżanie w zależności od potrzeb.

Znakomity oczyszczacz powietrza Setti+ AP600W

Oczyszczacz powietrza Setti+ AP600W to prosty, a jednocześnie niezwykle skuteczny sposób na poprawę jakości powietrza w Twoim otoczeniu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych filtrów HEPA i aktywnego węgla, jest w stanie usuwać z powietrza niechciane pyłki, bakterie i nieprzyjemne zapachy.

Ten model ma zdolność oczyszczania powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 40m², co czyni go odpowiednim do małych mieszkań, biur czy sypialni. Setti+ AP600W cechuje się cichą pracą, co sprawia, że można go swobodnie używać w każdym pomieszczeniu, bez obawy o uciążliwy hałas.

Designerski oczyszczacz powietrza Electrolux PA91-605GY

Oczyszczacz powietrza Electrolux PA91-605GY to połączenie elegancji i wydajności. Ten model wyposażony jest w filtr HEPA H13 oraz aktywny węgiel, co pozwala mu efektywnie usuwać z powietrza alergeny, bakterie i niepożądane zapachy.

Oczyszczacz Electrolux ma zdolność oczyszczania powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 75m², dzięki czemu jest odpowiedni zarówno dla małych mieszkań, jak i większych przestrzeni. Jego funkcja automatycznego dostosowywania pracy do jakości powietrza oraz cicha praca sprawiają, że jest to oczyszczacz idealny dla rodzin, osób cierpiących na alergie oraz tych, którzy cenią sobie zarówno wydajność, jak i estetyczny wygląd urządzenia.

