Co powiesz na angażującą rozgrywkę bez kompromisów? Mamy dla Ciebie aż pięć modeli laptopów gamingowych, które gorąco polecamy!

ASUS TUF Gaming A15 FA507NU-TT904W

ASUS TUF Gaming A15 FA507NU to laptop gamingowy, który oferuje wydajność potrzebną do intensywnej rozgrywki oraz codziennego użytku. Wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 7535HS, zapewnia płynną wielozadaniowość i moc przerobową, która sprosta nawet najbardziej wymagającym aplikacjom. Dzięki 16 gigabajtom pamięci RAM DDR5 o częstotliwości 4 800 megaherców, możesz spodziewać się szybkości działania przy jednoczesnym uruchomieniu wielu programów. Jednym z największych atutów tego modelu jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 z 6 gigabajtami pamięci GDDR6, co pozwala na komfortową grę w najnowsze tytuły w wysokich ustawieniach graficznych.

Acer Predator Helios Neo PHN16-71

Acer Predator Helios Neo PHN16-71 to laptop zaprojektowany z myślą o graczach, którzy oczekują wydajności na najwyższym poziomie. Jego sercem jest procesor Intel Core i9-13900HX, który dzięki 24 rdzeniom i możliwościom przetaktowania, dostarcza potężnej mocy obliczeniowej, idealnej zarówno do gier, jak i pracy z wymagającymi aplikacjami. Na pokładzie znajduje się 16 gigabajtów pamięci RAM DDR5, co gwarantuje szybkie działanie systemu nawet przy wielu uruchomionych zadaniach. Laptop ten wyposażono w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060, która pozwala na płynne działanie nawet w grach AAA na wysokich ustawieniach. Co więcej, ekran 16-calowy o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 165 herców oferuje doskonałe wrażenia wizualne, zapewniając gładkość obrazu i realistyczne kolory. Konstrukcja Predator Helios Neo jest solidna i wyróżnia się dynamicznym designem.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7

Lenovo IdeaPad Gaming 3 to laptop, który doskonale łączy przystępną cenę z dobrą wydajnością. Jest idealny dla początkujących graczy. Wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 6600H oraz 16 GB pamięci RAM, model ten oferuje wystarczającą moc, aby radzić sobie z nowoczesnymi grami oraz multitaskingiem. Jego karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti zapewnia przyzwoitą wydajność w grach, oferując realistyczne efekty wizualne i płynność rozgrywki. Lenovo IdeaPad Gaming 3 wyróżnia się eleganckim, minimalistycznym designem, który nie rzuca się w oczy, co czyni go atrakcyjnym także w codziennym użytku. Laptop posiada również dysk SSD o pojemności 512 GB, który zapewnia szybki czas uruchamiania systemu i aplikacji. To solidny wybór dla graczy poszukujących dobrego stosunku jakości do ceny.

Acer Predator Helios Neo PHN16-71

Acer Predator Helios Neo PHN16-71 z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 to prawdziwa bestia w świecie laptopów gamingowych. Dzięki procesorowi Intel Core i9-13900HX z aż 24 rdzeniami i 32 wątkami, możesz liczyć na niesamowitą wydajność w każdym zadaniu niezależnie od tego czy grasz, edytujesz wideo, czy pracujesz z wymagającymi aplikacjami. Karta graficzna RTX 4070 z 8 GB pamięci GDDR6 zapewnia realistyczne efekty wizualne i wsparcie dla ray tracingu, co czyni ten model idealnym wyborem dla entuzjastów gier. Dzięki technologii chłodzenia AeroBlade, Predator Helios Neo utrzymuje optymalne temperatury nawet podczas długich sesji gamingowych. Klawiatura RGB, szeroka gama portów, w tym Thunderbolt 4 i HDMI 2.1 oraz wytrzymała konstrukcja sprawiają, że jest to laptop, który nie zawiedzie nawet najbardziej wymagających graczy.

MSI Cyborg A12VE-017XPL





MSI Cyborg A12VE-017XPL to solidny wybór dla graczy, którzy cenią sobie wydajność i mobilność. Jego procesor Intel Core i5-12450H zapewnia płynne działanie zarówno w grach, jak i podczas codziennych zadań. W połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 z 6 GB pamięci GDDR6, laptop ten jest w stanie dostarczyć doskonałą wydajność graficzną w wielu nowoczesnych grach. MSI Cyborg to także dobrze przemyślany system chłodzenia, który utrzymuje temperaturę pod kontrolą, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Laptop ten wyposażono również w różnorodne porty, w tym USB 3.2 oraz HDMI, co pozwala na łatwe podłączenie dodatkowych akcesoriów. To doskonały wybór dla graczy szukających laptopa o zrównoważonej wydajności i w dobrej cenie.

