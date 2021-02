Brytyjska prasa jest "toksyczna" – mówi książę Harry w programie Jamesa Cordena "Late Late Show" w USA i wyjaśnia, dlaczego opuścił Wielką Brytanię: "Zrobiłem to, co powinien zrobić mąż i ojciec. Zabrałem stamtąd swoją rodzinę". W wywiadzie książę Harry ujawnia, co sądzi o serialu "The Crown" i jaki prezent dostał na Boże Narodzenie od babci, królowej Elżbiety II jego synek, Archie.

