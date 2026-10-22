„To są prawdziwi frajerzy”. Trump na wiecu nie gryzł się w język

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Prezydent USA Donald Trump wystąpił w środę w Karolinie Południowej na kolejnym wiecu przed wyborami do Kongresu, które odbędą się 3 listopada. Przemówienie było kilka razy przerywane przez protestujących wykrzykujących wulgarne hasła przeciwko amerykańskiemu przywódcy. „To są prawdziwi frajerzy” – ocenił ze sceny Trump. Policja wyprowadziła protestujących z hali.

Wulgarne okrzyki protestujących. Trump: To frajerzy

Trump w tym tygodniu codziennie występuje na wiecach, podczas których apeluje do zwolenników, by wyobrażali sobie, że oddając głos na kandydatów republikanów, w rzeczywistości głosują na niego. W środę amerykański przywódca wystąpił w Karolinie Południowej, by udzielić poparcia Darline Graham, siostrze zmarłego latem senatora i sojusznika prezydenta Lindseya Grahama.

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Prezydent USA kilka razy przerywał przemówienie ze względu na okrzyki protestujących. Według CNN policja wyprowadziła ponad 10 osób, które w ocenie prezydenta dostają za protestowanie pieniądze. Protestujący wykrzykiwali wulgaryzmy oraz nazywali prezydenta zdrajcą.

To są prawdziwi frajerzy – skomentował ze sceny prezydent.

„To byłaby katastrofa”

Darline Graham, która nie sprawowała wcześniej funkcji publicznej, już w lipcu tymczasowo przejęła mandat po zmarłym bracie. Później Trump poparł jej kandydaturę w jesiennych wyborach do Kongresu. Kontrkandydatką Graham w Karolinie Płd. jest lekarka Annie Andrews.

Walka o mandat jest wyrównana. Trump powiedział, że kandydatka demokratów byłaby „najbardziej skrajną i jedną z najbardziej szalonych osób w całym kraju; to byłaby katastrofa”.

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„Trump był drogim przyjacielem Grahama”

71-letni Lindsey Graham zmarł w lipcu skutek miażdżycowej choroby serca. Uznawano go za jednego z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Ostro krytykował władze Iranu i popierał rozpoczętą przez Trumpa wojnę z tym państwem. Przez wiele lat wspierał też Izrael i jego politykę, także w ostatnich latach, podczas wojen w Strefie Gazy i Libanie.

Graham był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i twardej polityki wobec Rosji. Jego nazwiskiem nazwano ustawę przewidującą nałożenie surowych sankcji na Rosję i kraje kupujące od niej najwięcej ropy. Prezydent podpisał ją we wrześniu, ale w ubiegły piątek zawiesił wprowadzenie przewidzianych w niej sankcji.

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W ocenie agencji Associated Press z powodu tej decyzji między senatorką a prezydentem powstał pewien dystans. Jednak w środę Graham powiedziała na scenie, że Trump był „drogim przyjacielem” jej brata i na zawsze będzie częścią ich rodziny.