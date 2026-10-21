„Jest pan humanitarystą”. Fala oburzenia po słowach Witkoffa o Putinie

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Fala oburzenia w USA po słowach Steve'a Witkoffa o Władimirze Putinie, jakie padły podczas spotkania prezydenta Rosji ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa dzisiaj w Petersburgu. „Pan również jest humanitarystą” - oświadczył Witkoff, dziękując Putinowi za uwolnienie przetrzymywanego w Rosji Amerykanina. „WTF, Steve? Sprawdź definicję słowa »humanitarysta«” – skomentował te słowa republikański senator Thom Tillis.

Steve Witkoff w Petersburgu na rozmowach z Władimirem Putinem (fot. IMAGO/Kristina Solovyova)

Steve Witkoff w Petersburgu na rozmowach z Władimirem Putinem (fot. IMAGO/Kristina Solovyova) / East News

Steve Witkoff dziękował w środę w Petersburgu Władimirowi Putinowi za zwolnienie z więzienia Stephena Hubbarda, 74-letniego Amerykanina mieszkającego w Iziumie w Ukrainie, który został przez Rosję pojmany i skazany za rzekomą walkę po stronie ukraińskiego wojska.

Tyle pan mówi o tym, że Trump jest humanitarystą, pan też nim jest, proszę pana. I to podziwiam. Wyrażam dla pana uznanie - powiedział Witkoff do Putina.

Według Słownika Języka Polskiego, humanitaryzm to postawa, którą cechuje szacunek dla człowieka i troska o jego dobro.

Oburzenie po słowach Witkoffa

Jak relacjonuje Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM w USA, słowa Witkoffa są już wszędzie na czołówkach amerykańskich mediów. Zareagował na nie między innymi republikański senator John Cornyn.

„Nie. Putin jest bezwzględnym mordercą” - napisał.

Komentator „Washington Post” Max Boot określił wypowiedź Witkoffa jako obrzydliwą i kompromitującą.

Piers Morgan, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy i publicystów, zasugerował, zamieszczając stosowne emoji, że „ma ochotę zwymiotować”.

Senator Partii Republikańskiej Thom Tillis ocenił słowa dyplomaty jako kompromitujące.

„WTF, Steve? Sprawdź definicję słowa »humanitarysta«” - napisał Tillis we wpisie na platformie X, używając wulgarnego skrótu wyrażającego zdziwienie.

„Co za żenujące i oburzające słowa. Powinieneś wrócić na Ukrainę i zapytać rodziny dzieci, które Putin porwał i zamordował, czy zgadzają się, że twój przyjaciel Putin jest »humanitarystą«” - dodał polityk.

Tillis, który wkrótce odejdzie z Senatu, jest jednym z szeregu polityków krytykujących ostatni zwrot administracji Trumpa na korzyść Rosji, w tym odejście od nałożenia sankcji przewidzianych w ustawie im. Lindseya Grahama.

Co zrobi administracja USA?

W amerykańskich mediach zwraca się uwagę na szczególny kontrast. Słowa o „humanitarnym Putinie” padają w czasie, gdy Rosja nadal prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, a Międzynarodowy Trybunał Karny poszukuje rosyjskiego przywódcy w związku z zarzutami dotyczącymi deportacji ukraińskich dzieci - zauważa Paweł Żuchowski.

Dziennikarze w Białym Domu czekają na oficjalną reakcję, choć nikt nie spodziewa się raczej, że administracja USA wycofa się ze słów swojego specjalnego wysłannika – dodaje korespondent RMF FM.