Polaków zapytano, który z polityków lepiej działa na rzecz relacji z USA

W czwartkowym sondażu respondentów zapytano, kto ich zdaniem lepiej działa na rzecz współpracy Polski z USA.
Na tak postawione pytanie najwięcej (38 proc.) badanych wskazało na prezydenta Karola Nawrockiego. Z kolei zdaniem 19 proc. ankietowanych najlepiej na rzecz współpracy między Polską i USA działają premier Donald Tusk, wicepremier-szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i obecny rząd.
Odpowiedź „obie strony działają tak samo dobrze” wybrało 13 proc. badanych, a opcję „obie strony działają tak samo źle” wskazało 11 proc.
Bez zdania w tej sprawie jest 19 proc. uczestników sondażu. Badanie przeprowadzono w dniach 6-7 października na próbie 1018 dorosłych Polaków.