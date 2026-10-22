RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Więcej Polaków pozytywnie ocenia działania prezydenta Karola Nawrockiego niż rządu na rzecz naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Polaków zapytano, który z polityków lepiej działa na rzecz relacji z USA (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Radek Pietruszka/PAP/Shutterstock)

Polaków zapytano, który z polityków lepiej działa na rzecz relacji z USA (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Radek Pietruszka/PAP/Shutterstock)

W czwartkowym sondażu respondentów zapytano, kto ich zdaniem lepiej działa na rzecz współpracy Polski z USA.

Na tak postawione pytanie najwięcej (38 proc.) badanych wskazało na prezydenta Karola Nawrockiego. Z kolei zdaniem 19 proc. ankietowanych najlepiej na rzecz współpracy między Polską i USA działają premier Donald Tusk, wicepremier-szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i obecny rząd.

Odpowiedź „obie strony działają tak samo dobrze” wybrało 13 proc. badanych, a opcję „obie strony działają tak samo źle” wskazało 11 proc.

Bez zdania w tej sprawie jest 19 proc. uczestników sondażu. Badanie przeprowadzono w dniach 6-7 października na próbie 1018 dorosłych Polaków.