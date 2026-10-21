„Bliżej niż kiedykolwiek”. Kolejne zapowiedzi Trumpa ws. Ukrainy

RMF24

Prezydent USA Donald Trump ocenił, że zakończenie wojny w Ukrainie jeszcze nigdy nie było tak blisko. Jego specjalny wysłannik Steve Witkoff spotkał się w ostatnich dwóch dniach z przywódcami Ukrainy i Rosji - Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem.

Kilka dni temu rozmawiałem z Władimirem Putinem na temat zakończenia wojny w Ukrainie, co, jak sądzę, jest coraz bliżej. Swoją drogą, być może jesteśmy teraz bliżej porozumienia niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział prezydent USA Donald Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza. Warto podkreślić, że w przeszłości wielokrotnie już deklarował, że zakończenie wojny jest blisko.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff w ostatnich dwóch dniach spotkał się z przywódcami Ukrainy i Rosji. Ocenił, że rozmowy były konstruktywne i zapowiedział dalsze negocjacje na niższym szczeblu. Przyznał jednak, że wciąż jest wiele pracy do wykonania.

Negocjujemy z Rosją, aby zakończyć wojnę w Ukrainie. Jesteśmy też całkiem zadowoleni z tego, że Rosja nie zaangażowała się w konflikt z Iranem - podkreślił Trump.