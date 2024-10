Irlandzka Komisja Ochrony Danych Osobowych (DPC) poinformowała o wszczęciu dochodzenia w sprawie stosowania przez irlandzką linię lotniczą Ryanair technologii rozpoznawania twarzy. Istnieje przypuszczenie, że ta praktyka nie jest zgodna z prawem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sprawa dotyczy stosowanych przez Ryanaira procesów weryfikacji klientów, którzy rezerwują loty poprzez strony internetowe podmiotów zewnętrznych lub internetowe biura podróży. DPC wyjaśniła, że otrzymała szereg skarg dotyczących praktyki Ryanaira polegającej na żądaniu dodatkowej weryfikacji tożsamości, a metody weryfikacji obejmują wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy.



Spłynęły liczne skargi od klientów

Dochodzenie ma zbadać, czy stosowanie przez Ryanaira metod weryfikacji jest zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), w tym z częścią dotyczącą zgodności z prawem i przejrzystością przetwarzania danych.



DPC otrzymało liczne skargi od klientów Ryanaira w całej UE/EOG, którzy po dokonaniu rezerwacji lotów musieli następnie przejść proces weryfikacji. Metody weryfikacji stosowane przez Ryanaira obejmowały wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy z wykorzystaniem danych biometrycznych klientów - powiedział Graham Doyle, zastępca komisarza DPC.

Jak na dochodzenie zareagował Ryanair?

Odnosząc się do sprawy, Ryanair oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje dochodzenie DPC, gdyż jego proces weryfikacji chroni klientów przed nieautoryzowanymi przez tę linię internetowymi biurami podróży (OTA), które "podają fałszywe dane kontaktowe i szczegóły dotyczące płatności, aby ukryć fakt, że zawyżają opłaty i oszukują konsumentów".



Klienci, którzy dokonują rezerwacji za pośrednictwem tych nieautoryzowanych OTA, są zobowiązani do ukończenia prostego procesu weryfikacji (biometrycznej lub cyfrowej), z których oba są w pełni zgodne z RODO - oświadczył rzecznik Ryanaira.



Jak wyjaśnia irlandzka stacja RTE, klientom korzystającym z zewnętrznych biur podróży Ryanair oferuje trzy metody weryfikacji tożsamości. Express Verification wykorzystuje technologię rozpoznawania twarzy dostarczaną przez firmę zewnętrzną. Klienci są proszeni o dostarczenie zdjęcia swoich dokumentów podróżnych, zrobienie zdjęcia twarzy w celu sprawdzenia, czy zgadza się z ich dokumentem tożsamości, a następnie wykonanie wskazanych czynności przed kamerą na swoim urządzeniu. Są oni również proszeni o uiszczenie opłaty w wysokości 59 eurocentów w celu pokrycia kosztów technologii rozpoznawania twarzy, z czego Ryanair, jak twierdzi, nie czerpie korzyści.



Klienci mają również możliwość standardowej weryfikacji, która może potrwać do siedmiu dni i polega na przesłaniu zdjęcia, wypełnionego i podpisanego formularza weryfikacyjnego wraz ze zdjęciem paszportu lub dowodu osobistego klienta. Trzecią możliwością jest weryfikacja przy stanowisku odprawy na lotnisku na co najmniej dwie godziny przed odlotem.