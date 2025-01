W sieci zadebiutował pierwszy pełny zwiastun horroru "Until Dawn" w reżyserii Davida F. Sandberga. Film jest inspirowany popularną grą wideo pod tym samym tytułem. Premiera filmu planowana jest na 25 kwietnia.

Główną bohaterką "Until Dawn" jest młoda dziewczyna o imieniu Clover (Ella Rubin). W poszukiwaniu zaginionej siostry dociera z przyjaciółmi do tajemniczego domostwa, w którym odnajdują jeszcze bardziej tajemniczą klepsydrę. Wkrótce wszyscy giną.

To jednak dopiero początek tej opowieści. Kiedy bohaterowie budzą się ze wspomnieniem swojej śmierci, szybko odkrywają, że będą musieli zrobić wszystko, by nie powtórzyć błędów, które popełnili wcześniej i przeżyć do tytułowego świtu.

W pozostałych rolach występują Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A'zion, Belmont Cameli oraz Maia Mitchell.

Film utrzymany jest w tym samym tonie i klimacie, ale rozszerza uniwersum gry. Jedną z kreatywnych rzeczy, na jakie wpadli twórcy gry, było to, że ludzie dokonując różnych wyborów, ginęli na różne sposoby - tłumaczy reżyser David F. Sandberg.

Film posiada mechanikę rozpoczynania wszystkiego raz jeszcze od początku. Za każdym razem, gdy bohaterowie powracają do życia, zaczyna się dla nich nowy gatunek horroru. Aby przeżyć, muszą doczekać świtu - dodaje.