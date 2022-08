Tajwańskie ministerstwo obrony poinformowało, że wysłało samoloty i statki, aby "odpowiednio" zareagować na chińskie ćwiczenia wojskowe wokół wyspy.

Tajwańskie ministerstwo obrony poinformowało, że wysłało samoloty i statki, aby "odpowiednio" zareagować na chińskie ćwiczenia wojskowe / RITCHIE B. TONGO / PAP/EPA

Ministerstwo obrony Tajwanu stwierdziło w komunikacie, że rano liczne chińskie okręty wojskowe, samoloty i drony kontynuowały wspólne ćwiczenia w pobliżu Tajwanu , symulując ataki na Tajwan.

Z kolei premier Tajwanu Su Tseng-chang oświadczył w odpowiedzi na chińskie ćwiczenia wojskowe z ostrą amunicją wokół wyspy, że Chiny "arogancko" wykorzystały działania wojskowe do zakłócenia regionalnego pokoju i stabilności.



Przemawiając do reporterów w Taipei, premier Su wezwał Pekin do "nienapinania swoich wojskowych mięśni" i potępił "obcych wrogów", którzy próbują osłabić morale Tajwańczyków poprzez cyberataki i kampanie dezinformacyjne.

Chiny prowadzą bezprecedensowe ćwiczenia wojskowe na wodach

Jak podaje Reuters, około 10 chińskich i tajwańskich okrętów marynarki wojennej nadal pozostaje w niewielkiej odległości od do linii środkowej Cieśniny Tajwańskiej. Źródło Reutersa zaznaczyło, że chińskie łodzie wielokrotnie " wtargnęły" do nieoficjalnej strefy buforowej, podczas gdy tajwańska marynarka pozostała w pobliżu, aby monitorować ruchy.



Chiny od czwartku prowadzą bezprecedensowe ćwiczenia wojskowe na wodach i w przestrzeni powietrznej otaczających Tajwan. Część manewrów odbywa się zaledwie 20 km od tajwańskich wybrzeży. To reakcja na niedawną wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Tajpej, przeciwko której Pekin stanowczo protestował.