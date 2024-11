Niewielkie drony wykryto w minionym tygodniu w pobliżu trzech baz na wschodzie Wielkiej Brytanii, wykorzystywanych przez wojsko amerykańskie – poinformowały Siły Powietrzne USA w oświadczeniu.

Drony zauważono od środy do piątku koło baz sił powietrznych Wielkiej Brytanii w Lakenheath, Mildenhall i Feitwell, które są od siebie odległe o kilka kilometrów.

Według amerykańskich sił powietrznych w Europie, "Liczba (dronów) była rozmaita, podobnie jak ich rozmiar i konfiguracja".

Amerykańskie siły powietrzne nie ustaliły, kto stał za tymi incydentami, zapewniły jednak, że według przedstawicieli baz pojawienie się dronów nie miało wpływu na mieszkańców baz ani krytyczną infrastrukturę.

"Traktujemy poważnie wszelkie zagrożenia"

W Lakenheath stacjonuje 48. Skrzydło Myśliwskie sił powietrznych USA, które stanowi fundament ich potencjału bojowego w Europie, w Mildenhall 100. Skrzydło Tankowania w Powietrzu, zaś Feitwell to ośrodek mieszkalny, edukacyjny i usługowy.

Nie wiadomo, czy drony wysłano we wrogich zamiarach, ale pojawiły się one w tygodniu, gdy doszło do największej eskalacji działań bojowych na Ukrainie od początku pełnowymiarowej napaści Rosji blisko trzy lata temu - napisała agencja AP.

Brytyjski resort obrony zapewnił, że traktuje poważnie wszelkie zagrożenia i utrzymuje ścisłe środki bezpieczeństwa w obiektach wojskowych. "Dotyczy to również ochrony przed dronami" - podkreśliło ministerstwo.