Cztery osoby zostały w poniedziałek oskarżone o kradzież przed ponad czterema laty wykonanego ze złota sedesu o szacunkowej wartości 4,8 mln funtów, który jako instalacja artystyczna został zamontowany w Pałacu Blenheim na południu Anglii, w miejscu urodzin premiera Winstona Churchilla.

Złoty sedes - instalacja Maurizio Cattelana podzcas prezentacji w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku / Christina Horsten / PAP/EPA

Twórcą instalacji, nazwanej "America", był włoski artysta konceptualny Maurizio Cattelan, a miała to być satyryczna krytyka ostentacyjnego bogactwa.

Sedes był początkowo wystawiony w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, a we wrześniu 2019 r. przeniesiono go do Pałacu Blenheim, gdzie stanowił element wystawy dzieł Cattelana. Ale 14 września 2019 r. został stamtąd skradziony - i to mimo że był podłączony do kanalizacji, co zresztą spowodowało zalanie części pałacu.