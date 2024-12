Sąd Konstytucyjny Gruzji odrzucił wniosek prezydent Salome Zurabiszwili w sprawie unieważnienia wyników wyborów parlamentarnych z 26 października. "Protestujący przed budynkiem parlamentu w Tbilisi zablokowali biegnącą przy nim aleję Rustawelego" - relacjonuje z Tbilisi reporter RMF FM Mateusz Chłystun. "Szykujemy się do rewolucji. Odcięli nam wszystkie powiązania z Europą" – powiedziały RMF FM młode Gruzinki, uczestniczki protestu.

Protest w Tbilisi / David Mdzinarishvili / PAP/EPA

Odrzucony wniosek prezydent

Sąd Konstytucyjny Gruzji odrzucił wniosek prozachodniej prezydent kraju Salome Zurabiszwili i opozycji w sprawie unieważnienia wyników wyborów parlamentarnych z 26 października.

Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu - napisano w opublikowanym we wtorek komunikacie. Dwóch z dziewięciu sędziów Sądu Konstytucyjnego opowiedziało się przeciw.

Prezydentka Gruzji, zapowiadając w drugiej połowie listopada zaskarżenie wyników głosowania, ostrzegła, że krajowi grozi dwuwładza i destabilizacja. Uważa, że wyniki należy unieważnić ze względu na złamanie zasady tajności głosowania.

Wybory wygrała partia Gruzińskie Marzenie, która przerwała rozmowy z Brukselą o wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Z tego powodu już szósty dzień trwają protesty w stolicy Gruzji.

"Rewolucja to dla nas rozwiązanie"

Jak relacjonował o godz. 16 czasu polskiego specjalny wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun, przed budynkiem parlamentu zgromadził się tłum protestujących, który zablokował aleję Rustawelego. Ludzie wznoszą patriotyczne gruzińskie hasła. "Jesteśmy Europejczykami" - mówią naszemu reporterowi. To głównie młodzi ludzie, którzy przyszli tu z gruzińskimi i unijnymi flagami.

Chcemy, by nasz głos znów był słyszany. Chcemy europejskiej przyszłości, a nasz rząd nam to odbiera. To jest główny powód naszych protestów. Rząd myśli, że my się zmęczymy, ale tak nie będzie, dlatego że chcemy wolności, chcemy móc mówić. Rewolucja nie wydarzy się w ciągu jednego dnia, ale jeśli będzie konieczna to do niej dojdzie. Ludzie wychodzą na ulice, bo to nasza sprawa, nasz głos jest ważny. Dlatego tu jesteśmy - mówili Gruzini reporterowi RMF FM.