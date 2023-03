Rząd Szwecji przyjął projekt ustawy o wejściu kraju do NATO. Dokument ma zostać przyjęty przez Riksdag (parlament) za dwa tygodnie. W czwartek wznowione zostaną rozmowy z Turcją w sprawie ratyfikacji szwedzkiego wniosku - poinformował premier Szwecji Ulf Kristersson.

Premier Szwecji Ulf Kristersson i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg / JONAS EKSTROMER / PAP/EPA

Premier Szwecji Ulf Kristersson podkreślił, że Szwecja po przyjęciu ustawy o przystąpieniu do Paktu Północnoatlantyckiego "chce zachować takie samo tempo na drodze do NATO, jak Finlandia".

Parlament w Helsinkach ratyfikował przystąpienie do Sojuszu 1 marca. Jeśli wnioski Finlandii oraz Szwecji zostaną ratyfikowane przez parlamenty Turcji oraz Węgier, kraje nordyckie staną się automatycznie pełnoprawnymi członkami Sojuszu.



W Szwecji za wejściem do NATO opowiada się sześć z ośmiu ugrupowań parlamentarnych. Przeciwne są jedynie niewielkie Partia Lewicy oraz Partia Ochrony Środowiska-Zieloni. We wtorek ich przedstawiciele jako jedyni nie zostali zaproszeni na spotkanie z przebywającym w Sztokholmie sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.



Na wspólnej konferencji prasowej z Kristerssonem Stoltenberg oświadczył, że Szwecja wywiązała się z porozumienia zawartego w czerwcu ubiegłego roku w Madrycie z Turcją. W Szwecji 1 czerwca ma wejść w życie ustawa umożliwiająca karanie wspierania działalności terrorystycznej, w tym organizacji kurdyjskich uważanych za terrorystyczne. Sztokholm zniósł wcześniej embargo na dostawy broni do Turcji.



Stoltenberg poinformował, że Szwecja w marcu po raz pierwszy jeszcze jako kandydat weźmie udział w ćwiczeniach z NATO.