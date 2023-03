Amerykański dziennik "New York Times" poinformował, powołując się na amerykańskich urzędników, którzy zapoznali się z danymi uzyskanymi przez wywiad Stanów Zjednoczonych, że za ubiegłorocznym sabotażem na gazociąg Nord Stream stoi "proukraińska grupa". W jej skład mogli wchodzić zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie.

W sumie na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 odkryto cztery wycieki / Danish Defence / PAP/Newscom

"New York Times", powołując się na amerykańskich urzędników, twierdzi, że choć niewiele wiadomo na temat grupy sprawców, sabotażyści byli "najprawdopodobniej" obywatelami Ukrainy lub rosyjskimi przeciwnikami reżimu Putina. Amerykańscy oficjele podkreślili ponadto, że w sprawę nie byli zamieszani ani obywatele Stanów Zjednoczonych, ani Wielkiej Brytanii.

Dziennik jednocześnie podkreślił, że nie ma dowodów na to, by prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski lub ktoś z najwyższego dowództwa wojskowego był zaangażowany w operację. Nie ma również informacji, by sprawcy działali na zlecenie jakichkolwiek ukraińskich urzędników państwowych.

Cytowane przez "New York Times" źródła twierdzą, że nie ma dotąd twardych wniosków na temat tego, kto zlecił i zapłacił za sabotaż, ale nie wykluczają, że była to operacja sił mających związki z ukraińskimi służbami. Według dziennika, nie znaleziono też dotąd żadnych śladów wskazujących na zaangażowanie Rosji w akcję.

Amerykańscy urzędnicy odmówili jednocześnie ujawnienia charakteru danych wywiadowczych, sposobu ich pozyskania ani jakichkolwiek szczegółów dotyczących wagi zawartych w nich dowodów, jednak miały one "zwiększyć ich optymizm" jeśli chodzi o posunięcie naprzód śledztwa w sprawie incydentu.

Dziennik zauważa, że przedstawiciele Kijowa nie zawsze informują swoich amerykańskich odpowiedników o swoich operacjach wojskowych, zwłaszcza tych za linią wroga i wewnątrz Rosji.

"Te operacje są frustrujące dla amerykańskich urzędników, którzy uważają, że nie poprawiają one znacząco pozycji Ukrainy na polu bitwy, ale ryzykują alienację europejskich sojuszników i poszerzenie wojny" - pisze "New York Times".

Dziennikarzom agencji Reutera nie udało się uzyskać komentarza ani od rosyjskiego Gazpromu, ani od niemieckiego koncernu energetycznego E.ON, jednego z udziałowców gazociągu Nord Stream.

Niemcy zapoznały się z raportem

Rzecznik kanclerza Niemiec Olafa Scholza przekazał, że niemiecki rząd zapoznał się już z informacjami opublikowanymi przez "New York Times". Przypomniał, że kilka dni temu Szwecja, Dania i Niemcy poinformowały Radę Bezpieczeństwa ONZ, iż w tej sprawie trwa śledztwo i jak dotąd nie przyniosło żadnych rezultatów.

W Niemczech postępowanie nadzoruje Federalny Prokurator Generalny, który na razie nie skomentował doniesień amerykańskiego dziennika.

Sabotaż gazociągu Nord Stream

Do eksplozji w miejscu przebiegu dwóch nitek gazociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim doszło 26 września 2022 roku. Eksplozje były tak silne, że zarejestrowały je sejsmografy. W sumie na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 odkryto cztery wycieki.

Obszar, gdzie eksplozje uszkodziły dwa gazociągi w szwedzkiej strefie ekonomicznej, ma zaledwie kilka kilometrów szerokości. Przebiegają przez niego cztery instalacje:

Nord Stream 1, którym płynie gaz z Rosji do Niemiec,

Nord Stream 2, tymczasowo wyłączony z użytku,

biegnący równolegle do nich C-Lion 1, czyli podmorski kabel komunikacyjny między Finlandią a Niemcami oraz krzyżujący się z nimi prostopadle podmorski kabel wysokiego napięcia SwePol Link, łączący Szwecję z Polską.

Zarówno Stany Zjednoczone, jak i NATO nazwały eksplozje gazociągu Nord Stream "aktem sabotażu".

Prezydent Rosji Władimir Putin zaprzeczył, że jego kraj ma z tym coś wspólnego. Stwierdził, że głównymi beneficjentami sabotażu gazociągu są Polska, Ukraina i Stany Zjednoczone. Dodatkowo Rosja w zeszłym miesiącu wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do niezależnego zbadania sprawy.

Co ważne, żadna ze stron nie przedstawiła dowodów na poparcie swoich oskarżeń.

Budowa gazociągu Nord Stream 1 zaczęła się w 2010 roku. Został oddany do użytku w latach 2011-2012. Budowa Nord Stream 2 zakończyła się jesienią 2021 roku, ale gazociąg nie wszedł do użycia z powodów politycznych.

22 lutego, 2 dni przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kanclerz Niemiec Olaf Scholz zawiesił certyfikację Nord Stream 2.