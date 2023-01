Chociaż szkoła, do której uczęszcza około 550 uczniów ma urządzenia do wykrywania metali, uczniowie byli w dniu tego wypadku sprawdzani losowo i nie każde dziecko było kontrolowane - powiedział szef policji Newport News Steve Drew. Jak dodał, incydent "nie był przypadkową strzelaniną" oraz że nie wygląda na to, by nauczycielka i uczeń znali się poza szkołą.

Policja odmówiła podania nazwy broni użytej w trakcie tego zdarzenia, przekazała jedynie, że był to pistolet. Sześciolatek trafił do aresztu.