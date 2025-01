Mimo trwającej akcji poszukiwawczej na Potomaku, władze waszyngtońskiego lotniska zdecydowały o wznowieniu pracy portu lotniczego od godz. 11 czasu lokalnego (godz. 17 w Polsce).

Jedna z czarnych skrzynek samolotu została odnaleziona przez nurków. Nie jest jednak jasne, czy to rejestrator rozmów w kokpicie, czy też skrzynka, która przechowuje dane o osiągach samolotu - informuje NBC.

Według służb samolot, po zderzeniu ze śmigłowcem, rozpadł się na trzy części. Jego szczątki leżą na głębokości około 1,5 metra w rzece, do której spadły obie maszyny.

Jak ocenił na konferencji prasowej nowy szef resortu transportu, Sean Duffy, katastrofie można było zapobiec.

Poczekamy, by spłynęły wszystkie informacje, ale z tego, co widziałem do tej pory, uważam, że można było temu zapobiec. Absolutnie - podkreślił Duffy, odnosząc się do środowego komentarza prezydenta Donalda Trumpa, który wygłosił podobną opinię.