Były żołnierz piechoty morskiej zastrzelił w niedzielę na Florydzie cztery kobiety w tym matkę z niemowlęciem. Mężczyzna zranił też wielokrotnie 11-letnią dziewczynkę.

Policjanci już w sobotę dostali sygnał o podejrzanym mężczyźnie (zdjęcie ilustracyjne). / Pexels

Do tragedii doszło w Lakeland, mieście w środkowej części Florydy, w hrabstwie Polk, ok. godz. 4:30 rano czasu lokalnego.

Jak relacjonował szeryf hrabstwa Polk, Grady Judd, po otrzymaniu telefonu z wezwaniem pomocy zmobilizowano policję oraz inne służby. Po przybyciu funkcjonariuszy na miejsce przed dom wyszedł mężczyzna w pełnym kombinezonie ochronnym, w tym w kamizelce kuloodpornej. Po chwili wrócił do domu.



"W tym momencie usłyszeliśmy odgłos strzałów, krzyk kobiety i kwilenie dziecka" - relacjonował szeryf. Jak dodał wówczas doszło do zaciętej wymiany ognia. Ostatecznie postrzelony mężczyzna poddał się. Podczas zatrzymania powiedział policjantom, że zażywał metamfetaminę.



Mężczyznę zidentyfikowano jako 33-letniego Briana Rileya. Po przewiezieniu go do szpitala usiłował wyrwać jednemu z funkcjonariuszy broń.



W szpitalu ranna dziewczynka zeznała, że w domu zostały zastrzelone trzy osoby. Wówczas policja pojechała tam ponownie. Odkryto zwłoki matki z niemowlęciem i mężczyzny. W sąsiednim domu znaleziono martwą starszą kobietę, jak się okazało babcię zatrzymanego.



Judd poinformował też, że już w sobotę wieczorem policja w Lakeland otrzymała telefon o zauważeniu podejrzanego samochodu z dziwnie zachowującym się mężczyzną. Według szeryfa zaalarmowani funkcjonariusze przybyli na miejsce, ale nie znaleźli nic podejrzanego.