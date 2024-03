Dziś Pieskow mówił o wojnie z Ukrainą

Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w rozmowie z RMF FM oceniła, że nie można wykluczyć, iż tragiczne wydarzenia na przedmieściach Moskwy to celowe działanie rosyjskich służb.

Zauważyła, że "niejednokrotnie służby rosyjskie i państwo rosyjskie mordowały własnych obywateli, żeby znaleźć pretekst do prowadzenia działań zbrojnych".

Nie napawają też optymizmem słowa Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla, który dzisiaj powiedział, że przez to, iż państwa zachodnie "wtrącały się" do "specjalnego operacji wojskowe", ta "specjalna operacja" już jest wojną. To może wskazywać na to, że jest to pewien rodzaj prowokacji, która ma zmobilizować społeczeństwo rosyjskiego np. do podjęcia, intensyfikowania dalszych działań zbrojnych - zaznaczyła.

ISIS przyznało się do ataku koło Moskwy

Państwo Islamskie (ISIS) przyznało się do przeprowadzenia piątkowego ataku na salę koncertową pod Moskwą - podał Reuters, powołując się na kanał w Telegramie tej organizacji terrorystycznej.

Niektóre rosyjskie media podkreślają, że we wpisie ISIS wykorzystał stary szablon, dlatego - jak oceniają - ta informacja może być fake newsem.

Dziennikarz śledczy Christo Grozew powiedział w piątek w niezależnej rosyjskiej telewizji Dożd, że strona amerykańska ostrzegła rosyjskie służby, iż przechwycono dokumenty świadczące o tym, że przygotowywany jest atak terrorystyczny na Rosjan ze strony tzw. Państwa Islamskiego - Prowincji Chorasan (ISIS-K). I wiemy, że państwo rosyjskie odpowiedziało, że informacje, które zostały przekazane przez stronę amerykańską, nie są wystarczająco konkretne - dodał.

Biały Dom: Nasze myśli są z ofiarami zamachu w Moskwie

Waszyngton zabrał głos w sprawie ataków w Moskwie.

Te obrazki są po prostu okropne i ciężko je się ogląda. Oczywiście nasze myśli są z ofiarami tego okropnego, okropnego ataku. Patrząc na te wideo, trzeba zdać sobie sprawę, że są matki, ojcowie, bracia i siostry, którzy nie otrzymali jeszcze wiadomości (o śmierci bliskich). Więc to będzie ciężki dzień, a nasze myśli są z nimi - rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

Zaznaczył, że USA nie posiadają szczegółowych informacji na temat tego, co się stało. Zachęcił Amerykanów do kierowania się alertami i radami amerykańskiej ambasady. Pytany o ewentualny związek zamachu ze śmiercią Aleksieja Nawalnego, Kirby odpowiedział, że jest zbyt wcześnie i ma zbyt mało informacji, by sugerować taki związek.

Okoliczności ataku

Według rosyjskich mediów, napastnicy otworzyli ogień w sali koncertowej w Krasnogorsku koło Moskwy. Zginęło tam kilkadziesiąt osób, a ponad 100 zostało rannych. Doszło też do eksplozji, w wyniku której wybuchł pożar.