Unia Europejska podjęła decyzję o nałożeniu sankcji na 33 osoby i dwa podmioty powiązane z nagłą śmiercią w kolonii karnej rosyjskiego polityka opozycyjnego Aleksieja Nawalnego. Sankcje polegają na zamrożeniu aktywów w UE i zakazie wjazdu do UE.

Protesty po śmierci Aleksieja Nawalnego / KAREN MINASYAN / AFP / East News

Dzisiejsze sankcje pokazują naszą determinację, aby pociągnąć przywódców politycznych i władze Rosji do odpowiedzialności za ciągłe łamanie praw człowieka w Rosji. Jednocześnie wiemy, że Putin to nie Rosja, a Rosja to nie Putin. Będziemy nadal wspierać społeczeństwo obywatelskie i niezależne głosy w Rosji" - powiedział Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Tekst jest w trakcie aktualizacji.

Śmierć Nawalnego

Rosyjskie służby więzienne zakomunikowały 16 lutego, że Nawalny zmarł nagle w kolonii karnej za kołem podbiegunowym w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, na Dalekiej Północy.

W styczniu minęły trzy lata, odkąd Nawalny został aresztowany i uwięziony po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia przeprowadzonej najpewniej przez rosyjskie służby specjalne. Władze wszczęły wobec niego kolejne sprawy karne, skutkujące wyrokami przewidującymi łącznie ponad 30 lat pozbawienia wolności.