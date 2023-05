Statek pod banderą Hongkongu osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim - poinformował operator ruchu żeglugowego w kanale. Holownikom po prawie dwóch godzinach udało się podnieść maszynę i sprowadzić ją na właściwy tor wodny.

Kanał Sueski (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do zdarzenia doszło o godz. 4 rano czasu miejscowego. Według Leth Shipping Agency, statek, który blokował przepływ przez kanał, to Xin Hai Tong 23 - około 190-metrowy masowiec (statek z pojedynczym pokładem i podwójnym dnem, przeznaczony głównie do transportu suchych ładunków np. węgla) zbudowany w 2010 roku. Statek płynął z portu w Dubie w Arabii Saudyjskiej.