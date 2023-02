W pewnym momencie oddziały policji zaatakowały także protestujących związkowców. Według funkcjonariuszy w tłumie demonstrantów ukryli się lewicowi bojówkarze, którzy wywołali zamieszki.



Według związkowców liczba uczestników paryskiej demonstracji sięgnęła 400 tys.

Do protestów wezwały francuskie związki zawodowe. Na paryskim placu Opery zebrały się we wtorek nieprzebrane tłumy protestujących. Uczestnicy demonstracji przekonywali, że zmuszą prezydenta Emmanuela Macrona do wycofania projektu podniesienia wielu emerytalnego z 62 lat do 64 lat.

Jest już wystarczająco dużo niesprawiedliwości. Ceny żywności i prądu szybko rosną, wszędzie drożyzna, ludzie nie dają sobie rady. To najgorszy moment, aby dodatkowo mówić nam: będziecie później przechodzić na emeryturę - tłumaczyła paryskiemu korespondentowi RMF FM uczestniczka protestu.

Według zapowiedzi związkowców w ponad 200 miastach Francji protestować miało 2-3 mln osób.